Twenty4Tim postet geheimnisvolle Story – Verrät er Teilnahme beim Dschungelcamp 2024?

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Über die Kandidaten beim Dschungelcamp 2024 wird viel spekuliert – gibt Influencer Twenty4Tim jetzt selbst den entscheidenen Hinweis für seine Teilnahme? Erfahren Sie mehr.

Wo findet man Prominente in einem echten Dschungel, die sich ekligen Challenges stellen in der Hoffnung, mit 100.000 Euro nach Hause zu fliegen? Richtig – nur beim RTL-Dschungelcamp. Und die nächste Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ steht quasi schon in den Startlöchern. Über die Kandidatenliste wurde schon allerhand spekuliert. Auch Influencer Twenty4Tim steht unter Verdacht, demnächst nach Australien zu fliegen.

MANNHEIM24 berichtet, dass er nur mit einer Instagram-Story die Teilnahme andeuten könnte.

Fest steht bis jetzt nur die Teilnahme von Schauspieler Heinz Hoenig, aber es gibt abgesehen davon noch allerlei Spekulationen, wer sonst noch bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ im Januar 2024 dabei sein könnte. (sks)