Abseits der „Wetten, dass..?“-Kameras: ZDF leistet sich bösen Witz auf Schweinsteigers Kosten

Von: Armin T. Linder

Fernab der TV-Kameras von „Wetten, dass..?“ leistete sich das ZDF einen bösen Witz auf Kosten von Bastian Schweinsteiger. Der unterschiedlich gut ankam.

Offenburg – Ein absolutes Sport-Traumpaar gab sich die Ehre beim „Wetten, dass..?“-Abschied von Thomas Gottschalk (73): Gemeinsam nahmen die Eheleute Ana Ivanovic (36) und Bastian Schweinsteiger (39) auf der Show-Couch Platz. Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin, der ehemalige Weltklasse-Fußballer sowie Entertainer-Legende Gottschalk (im etwas ungewohnten Outfit) spielten sich schlagfertig verbal die Bälle zu, wobei vor allem Ivanovic für Lacher sorgte, indem sie vermeintliche Anweisungen aus dem Privathaushalt an ihren Basti auf Deutsch aufzählte. Gottschalk hingegen rief durch Unsicherheit bei den Namen bei vielen TV-Zuschauern Augenrollen hervor.

ZDF scherzt abseits der „Wetten, dass..?“-Kameras bei X auf Bastian Schweinsteigers Kosten

Die Scherze im TV blieben natürlich alle im harmlosen Bereich. Wovon die Menschen auf der „Wetten, dass..?“-Couch in Offenburg nichts mitbekamen: Das ZDF leistete sich bei X (ehemals Twitter) einen vergleichsweise bösen Witz auf Bastian Schweinsteigers Kosten. Nachdem die beiden auf die Bühne gekommen waren, twitterte der offizielle Account des TV-Senders: „Eine Legende bei ‚Wetten, dass..?‘! Und ihr Mann, ein ehemaliger Fußballer.“

Ob Schweinsteiger das so lustig findet? Humor hat der Ex-Fußballer zwar reichlich, aber zum Anhängsel seiner Frau degradiert zu werden, könnte ihm nicht so ganz schmecken. Schließlich genießen die Ex-Tennis-Weltranglisten-Erste und der Fußball-Weltmeister von 2014, der mit dem FC Bayern reihenweise Erfolge feierte, ja gleichermaßen Legenden-Status.

ZDF-Witz über Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger kommt unterschiedlich an

Bei den Nutzern kam der Gag unterschiedlich an. Hunderte Likes für den ZDF-Beitrag sammelten sich schon in der ersten Stunde, dazu mehrere Dutzend Kommentare. „Bravo ZDF“, schreibt eine Zuschauerin mit Herzchen-Emojis und einem Lacher. „Oh ZDF? Seit wann so lustig?“, wundert sich ein anderer und fordert „mehr davon“.

Andere teilen den Humor nicht so. „ZDF versucht, witzig zu sein“ und „Oh, ist man heute witzig beim ZDF“ oder „Heute sind die Praktikanten nicht nur am Ton dran“, meckern andere. „Geklaut von der ARD“, schreibt einer. Tatsächlich sind Gags dieser Art alles andere als neu. Aber gerade zum „Wetten, dass..?“-Abschied von Thomas Gottschalk spielt es wohl keine große Rolle, ob Scherze neu sind. Social-Media-Spott muss sich Bastian Schweinsteiger eh ab und an gefallen lassen, etwa bei seinen Fahrrad-Fotos. Und über eine mögliche „Ehekrise bei den Schweinsteigers“ spekulierte – natürlich nicht ernst gemeint – kürzlich Alexander Bommes. (lin)