Sohn von Udo Jürgens in „Giovanni Zarrella Show“: „Schwierig, wenn andere ihn interpretieren“

Für die Kinder des verstorbenen Schlagerstars Udo Jürgens ist es nicht immer leicht, wenn andere die Lieder ihres Vaters singen, wie sie bei Giovanni Zarrella nun offenbarten.

Offenburg – Die Musikwelt trauerte als Schlagerstar Udo Jürgens (†80) im Jahr 2014 kurz vor Weihnachten plötzlich verstarb. Seitdem verwalten seine Kinder John (59) und Jenny Jürgens (56) das beeindruckende Vermächtnis ihres Vaters. Auch wenn die beiden Erben des legendären Musikers natürlich überglücklich darüber sind, dass seine Lieder auch heute noch Fans überall begeistern, ist es für sie nicht immer leicht zuzusehen, wenn andere Künstler Stücke von Udo Jürgens neu interpretieren. Die „Giovanni Zarrella Show“ am vergangenen Wochenende war deshalb ein besonders emotionaler Moment für John und Jenny.

In der Live-Sendung am Samstagabend (26. Februar) gab Namensgeber und Moderator Giovanni Zarrella (44) seine Version des Mega-Hits „Griechischer Wein“ zum Besten. Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei von Roland Kaiser (70) und Sängerin Namika (31). Dass diese Herausforderung selbst bei einem erfahrenen Showmaster wie Zarrella für ordentlich Nervosität sorgt, machte er selbst vor der Performance deutlich. „Es kommt für uns ein großer Moment, an dem wir alle wirklich Wochen und Monate lang gebastelt haben, weil er uns so wichtig ist“, erklärte Giovanni vor seiner Udo-Jürgens-Hommage.

In der „Giovanni Zarrella Show“ wurde dem großen Udo Jürgens gedacht – ein Moment, in dem auch seine Kinder zu Wort kamen © APress/Imago

Für John und Jenny Jürgens ist es häufig schwierig, andere Künstler mit Liedern ihres Vaters Udo zu hören

Tatsächlich gab es für Giovanni Zarrella, Roland Kaiser und Namika auch Grund zur Sorge. Denn wie Jenny und John Jürgens im Zuge des Auftritts verrieten, sei es für sie oft sehr schwer, die Songs ihres Vaters Udo Jürgens mit der Stimme eines anderen Künstlers in Verbindung zu bringen. „Es ist nämlich auch andersrum so, dass es für uns manchmal nicht leicht ist, wenn andere den Papa interpretieren“, richtete John das Wort an Zarrella und seine Mitstreiter.

Glücklicherweise kam die Performance der drei Musiker Udo Jürgens’ Nachwuchs letztendlich sehr gut an. „Es war wirklich grandios und ihr habt uns eine wahnsinnige Freude gemacht“, erklärt Jenny nach der Darbietung. Besonders schön sei es zu sehen, dass Songs wie „Griechischer Wein“ auch heute noch begeistern. Jenny weiter: „Für uns ist das natürlich wahnsinnig emotional und wunderschön nach so vielen Jahren auch zu sehen, wie ihr noch abgeht und dabei seid.“