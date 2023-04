Promi-Besetzung und Reise-Idylle bei „Das Traumschiff“ – ZDF-Kult seit über 40 Jahren

„Hier spricht ihr Kapitän“

Seit fast 100 Folgen ist „Das Traumschiff“ auf Reisen. Das Erfolgsrezept der ZDF-Reihe: Traumhafte Ziele, prominente Gäste an Deck und eine einfühlsame Crew.

Mainz – Mit dem ZDF-Traumschiff rief Ideen-Geber Wolfgang Rademann im Jahr 1981 einen Erfolgsgaranten für den Sender ins Leben. Zu besonderen Anlässen, wie etwa Weihnachten oder Ostern, entfliehen die Zuschauer dem Alltag und verfolgen die traumhaften Reisen des TV-Dampfers sowie die Lebens- und Liebeskrisen der Passagiere.

Originaltitel Das Traumschiff Sender ZDF Erstausstrahlung 22. November 1981 Staffeln 37+ (Stand April 2023)

In den rund 100 Folgen von „Das Traumschiff“ verbleiben wenige Hauptakteure als Stammbesetzung auf dem Schiff. Die Gäste hingegen variieren von Episode zu Episode, ebenso wie das Reiseziel. In Gastrollen sind somit immer wieder namhafte deutsche TV-Stars zu sehen, die auf der Reise in Dramen oder Liebesgeschichten verwickelt werden. Die Schiffsbesatzung steht ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite.

„Das Traumschiff“ ist seit 1981 ein Quotenhit für das ZDF

Als die Pilotfolge im November 1981 an den Start ging, war die Resonanz dermaßen positiv, dass das ZDF direkt weitere Episoden ausstrahlte. In den ersten zwei Staffeln umfassten die jeweils sechs Folgen damals noch 60 Minuten. Inzwischen wurde die Dauer auf 90 Minuten erweitert. Anfang der 90er-Jahre planten die Verantwortlichen schließlich, „Das Traumschiff“ einzustellen. Aufgrund der hohen Einschaltquoten der Wiederholungen alter Folgen wurde dieser Plan allerdings wieder verworfen.

Inspiriert wurde die ZDF-Reihe unter anderen von der weitaus weniger bekannten DDR-Serie „Zur See“. Auch die US-Serie „The Love Boat“, die von 1977 bis 1986 lief, weist deutliche Parallelen zu „Das Traumschiff“ auf. Dabei geht es ebenfalls zu weit entfernten Reisezielen, während an Bord das Schicksal der Passagiere und der Crew thematisiert wird.

Günter König steuerte „Das Traumschiff“ als Ur-Kapitän Jens Braske in der Pilotfolge

In der ersten Episode übernahm der Schauspieler Günter König das Steuer. Doch nur sechs Episoden lang blieb er im Amt und war als Kapitän Jens Braske zu sehen. Danach folgte Heinz Weiss, der als Kapitän Heinz Hansen satte 16 Jahre lang auf der „Traumschiff“-Brücke verweilte und somit am längsten mit dabei war. Derzeit ist Schlager-Star Florian Silbereisen alias Max Parger das Oberhaupt der „Traumschiff“-Crew. Er ist bereits der Fünfte, der dieses Amt bekleidet. Das waren alle bisherigen Kapitäne von „Das Traumschiff“:

Günter König alias Jens Braske von 1981 bis 1982 (Folge 1 bis 6)

Heinz Weiss alias Heinz Hansen von 1983 bis 1999 (Folge 7 bis 33)

Siegfried Rauch alias Jakob Paulsen von 1999 bis 2013 (Folge 34 bis 70)

Sascha Hehn alias Victor Burger von 2014 bis 2019 (Folge 71 bis 83)

Florian Silbereisen alias Max Parger seit 2019 (ab Folge 85)

In Folge 84 übernimmt ein einziges Mal Daniel Morgenroth alias Martin Grimm das Kommando. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen Interimseinsatz, ehe er in der darauffolgenden Episode die Kapitänsmütze an Max Parger (Florian Silbereisen) abgeben muss. Seither ist Daniel Morgenroth aber als sympathischer Staff-Kapitän auf dem ZDF-Dampfer im Einsatz.

Auch diese „Das Traumschiff“-Crew-Mitglieder spielen wichtige Rollen

Der Kapitän alleine reicht nicht, um „Das Traumschiff“ erfolgreich durch die TV-Landschaft zu steuern. Eine wichtige Rolle übernimmt die Hoteldirektorin Hanna Liebhold, die seit 2018 von Barbara Wussow verkörpert wird. Ihre Vorgängerin war Heide Keller, die von der ersten bis zur 80. Folge als Chef-Hostess Beatrice von Ledebur zu sehen war. 2018 verließ der Publikumsliebling die ZDF-Sendung jedoch..

Der Schiffsarzt ist ebenfalls von großer Bedeutung. Von 1983 bis 2011 belegte Horst Naumann als Dr. Horst Schröder diesen Posten. Darauf folgte Nick Wilder, der bis 2020 als Dr. Wolf Sander zu sehen war. Derzeit übernimmt Collien Ulmen-Fernandes alias Dr. Jessica Delgardo die medizinische Verantwortung auf dem „Traumschiff“.

„Traumschiff“-Handlungen zu seicht? Florian Silbereisen übt Kritik!

Storylines mit Tiefgang sind bei „Das Traumschiff“ allerdings nicht zu finden. Die ZDF-Zuschauer erfreuen sich stattdessen an seichter Unterhaltung und vorhersehbaren Enden. Dass das auf Social Media immer wieder zu Häme führt, kann sogar Hauptdarsteller Florian Silbereisen verstehen. „Ja, natürlich sind die Drehbücher völlig gaga! Aber ein bisschen gaga kann ja auch lustig sein“, sagte er im Bild-Interview. Für ihn sei das aber kein Grund, das Handtuch zu werfen: „Ich bleibe auf jeden Fall dran und wünsche mir überraschendere und witzigere Geschichten! Aber bis dahin muss noch viel passieren.“

Gleichzeitig sieht der Sänger den regen Online-Austausch über die ZDF-Kult-Reihe aber sogar positiv. „Immerhin wird über ‚Das Traumschiff‘ inzwischen intensiv im Netz und in den Medien diskutiert – das ist für eine 40 Jahre alte Serie ja nicht selbstverständlich“, lobte Florian Silbereisen den Einfluss der Serie. Neben der Serie „Das Traumschiff“ punktet das Zweite Deutsche Fernsehen auch mit Sendungen wie „Die Giovanni Zarrella Show“ und dem „ZDF-Fernsehgarten“.

„Traumschiff“-Ableger: „Kreuzfahrt ins Glück“ startete 2007

Noch mehr Unterhaltung im Stil von „Das Traumschiff“ gibt es seit 2007 bei „Kreuzfahrt ins Glück“. In der ZDF-Produktion werden Hochzeitsplaner an Bord des „Traumschiffs“ begleitet. In der Film-Reihe geben sich Paare an Bord das Jawort und verbringen am jeweiligen Reiseziel ihre Flitterwochen. Die Hauptrolle spielt derzeit Jan Hartmann und verkörpert Tom Cramer – und auch die Darsteller des „Traumschiffs“ tauchen immer wieder in Nebenrollen in dem Spin-off auf.

„Das Traumschiff“ teilt sich sein Serien-Universum aber nicht nur mit „Kreuzfahrt ins Glück“, sondern auch mit den ZDF-Formaten „Notruf Hafenkante“ und „Der Landarzt“. In der „Notruf Hafenkante“-Folge „Einmal Traumschiff“ sind Heide Keller und Nick Wilder in ihren jeweiligen „Traumschiff“-Rollen zu sehen.

