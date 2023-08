Über eine Million: Einschaltquoten der ARD stürzen am Mittwoch massiv ein, ZDF profitiert

Von: Volker Reinert

Ab 21:44 Uhr verlor die ARD nach der Ausstrahlung des Filmdramas „Meeresleuchten“ am Mittwoch (9. August) massiv Zuschauer. Viele Zuschauer wechselten dann offenbar zu den ZDF-Nachrichten.

Berlin – Die ARD strahlte am Mittwoch (9. August) den Film „Meeresleuchten“ mit Ulrich Tukur (66) in der Hauptrolle aus. Das Drama sahen 4,00 Millionen Menschen und bescherte dem Sender einen Marktanteil von 17,4 Prozent – Platz zwei in den meistgesehenen Sendungen des Tages beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren. Doch nach dem Film stürzten die Einschaltquoten ab 21:44 Uhr stark ein.

ARD punktet mit Ulrich-Tukur-Film „Meeresleuchten“, ehe die Quoten steil bergab gehen

In dem Filmdrama „Meeresleuchten“ aus dem Jahr 2021 spielt Ulrich Tukur die Rolle des Thomas, der seine Trauer nach einem schweren Schicksalsschlag bewältigen muss. Seine 23-jährige Tochter verunglückt tödlich bei einem Flugzeugabsturz zurück in die Heimat aus Osaka. Er und seine Ehefrau Sonja (gespielt von Ursina Lardi, 52) gehen unterschiedlich mit ihrer Trauerbewältigung um. Tukurs Rolle bleibt nach der Trauerfeier im Grandhotel Heiligendamm an der Ostsee, während sich Sonja um die gemeinsame Baufirma kümmert.

Nach dem Ende des Fernsehfilms sendete das Erste das Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ ab 21:44 Uhr. Ab dann ist ein deutlicher Verlust der Einschaltquoten erkennbar, wie aus den Zahlen von dwdl.de hervorgeht. 1,53 Millionen Zuschauer weniger schauten die Sendung mit der Moderatorin Anna Planken (43). Somit verfolgten das Magazin „nur“ 2,47 Millionen Menschen beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Auch der NDR kämpfte kürzlich mit wenig Einschaltquoten bei der Wiederholungs-Ausstrahlung der Sendung „Schlager des Monats“ ohne die erkrankte Christin Stark (33).

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig – und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland mit Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

ZDF gewinnt Zuschauer von der ARD am späten Abend

Das ZDF profitierte stark von der Zuschauerbewegung. Mit einer wiederholten Ausstrahlung des Hollywood-Blockbusters „Men in Black 3“ konnte der Sender 1,97 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme locken. Das entspricht einem Marktanteil von 8,6 Prozent. Bemerkenswert: Im Anschluss an den Film holte der Sender deutlich auf. Bei den „heute journal“-Nachrichten ab 21:50 Uhr – mit dem Moderationsduo Marietta Slomka (54) und Heinz Wolf (59) – schalteten fast eine Million mehr Menschen ein.

Mit 2,95 Zusehenden und einer Einschaltquote von 13,9 Prozent konnte sich die Sendung auf Platz 5 der meistgesehenen Sendungen des Tages beim Gesamtpublikum positionieren, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht. Somit ist festzustellen, dass das ZDF offenbar die Zuschauer abholte, die der ARD gleichzeitig abhandengekommen sind. Das selbe Phänomen spielte sich bereits vor kurzer Zeit ab, als eine massive Zahl an Menschen von der ARD zum „heute journal“ im ZDF wechselten. Verwendete Quellen: dwdl.de