„Das ganze Elend auf einem Haufen“: ZDF-Zuschauer entsetzt über Fernsehgarten-Best Of

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Wegen der Frauen-Fußball-WM zeigt das ZDF am 6. August ein keinen Live-Fernsehgarten, sondern ein Best-of der letzten Saison – zum Unmut der TV-Zuschauer.

Mainz – Am 6. August steht das TV-Programm Kopf: „Immer wieder sonntags“ startet heute erst am Nachmittag und Andrea Kiewel sendet heute nicht live vom Lerchenberg. Grund dafür ist die Frauen-Fußball-WM in Australien. Auf Kiwi müssen Fans allerdings trotzdem nicht verzichten. Das ZDF hat sich die Mühe gemacht ein Best-of der letzten Fernsehgarten-Saison zusammenzuschneiden. Doch bei den TV-Zuschauern kommt die Konserven-Kiwi gar nicht gut an.

Andrea Kiewel muss weichen: Das ZDF erklärt, wieso kein Live-Fernsehgarten kommt

Sonntag ist Fernsehgarten-Tag – das gilt auch am 6. August. Allerdings gibt es heute keine neue Ausgabe mit Andrea Kiewel, sondern eine Best-of-Folge. „Am 6. und 20. August 2023 sind keine Live-Shows des ‚ZDF-Fernsehgarten‘ geplant aufgrund der Live-Übertragung der FIFA Frauen WM 2023 in ARD und ZDF“, erklärt das ZDF auf Anfrage von IPPEN.MEDIA.

„Suff-Geschwader“ & Ballermann-Eskalation: Die besten Bilder vom Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli Fotostrecke ansehen

„In der Finalrunde ab Anfang August ergeben sich die ZDF-WM-Sendetage erst kurzfristig, deshalb ist am 6. August vorerst ein „Best of“ des Fernsehgartens eingeplant“, heißt es weiter. Eine ganze Fernsehgarten-Saison komprimiert auf zwei Stunden? Klingt doch eigentlich nach jeder Menge Spaß. „Lohnt sich dieses Best of Fernsehgarten?“, fragt ein Fan. Die kurze, aber eindeutige Antwort eines Fans lautet: „Nein!“. Und das sehen auch viele andere Fans ähnlich.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

„Das ganze Elend auf einem Haufen“: ZDF-Zuschauer entsetzt über Fernsehgarten-Best Of

„Das ist nur ein Zusammenschnitt? Dann bin ich raus“, schreibt eine Twitter-Userin und schaltet schon nach wenigen Minuten ab. Ähnlich sieht das auch dieser Nutzer und fragt: „Wieso zeigt man uns heute so alten Käse von 2022?!!!“. Der komprimierte Fernsehgarten-Spaß ist auch diesem TV-Zuschauer zu viel: „Das ganze Elend der Fernsehgartensaison 2022 auf einem Haufen in einer Sendung. DAS ist eindeutig zu viel. Ich bin raus, sofort!“.

Andere vernichtende Kommentare lauten „Kann das nicht weiter ertragen“, „Best Of was?“ oder „DAS ist eindeutig zu viel. Ich bin raus, sofort!“. Ein Zuschauer hat dann noch einen Vorschlag für das ZDF: „Man hätte ja auch einfach den legendären Malle #Fernsehgarten von 2019 ausm Studio zeigen können. Hätte euch sicher nochmal Traumquoten gebracht“.

Wegen der Frauen-Fußball-WM zeigt das ZDF am 6. August ein keinen Live-Fernsehgarten, sondern ein Best-of der letzten Saison – zum Unmut der TV-Zuschauer. © IMAGO/Eibner

Apropos Fernsehgarten: Im Mallorca-Spezial des „ZDF-Fernsehgarten“ brachte Schlagerstar Lorenz Büffel Moderatorin Andrea Kiewel durcheinander. Er äußerte vor seiner Performance zu seinem Song „Maschine“ einen frivolen Spruch. Verwendete Quellen: ZDF-Anfrage von IPPEN.MEDIA, Twitter