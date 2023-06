Über fünf Millionen sehen ARD-„Brennpunkt“ zu Russland

Was passiert in Russland? Das wollen am Samstagabend mehr als fünf Millionen Menschen wissen und verfolgen den „Brennpunkt“ im Ersten zum Thema „Machtkampf in Russland“. © Bai Xueqi/XinHua/dpa

Mehr als 30 Prozent verfolgen zur Primetime am Samstag die aktuellen Geschenisse in Russland im „Brennpunkt“ der ARD. Dagegen fielen die Sendungen auf den anderen Sendern deutlich ab.

Berlin - Am Samstagabend hat der „Brennpunkt“ im Ersten zum Thema „Machtkampf in Russland“ die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm geholt: Im Schnitt 5,42 Millionen (30,6 Prozent) wollten ab 20.15 Uhr die aktuellen Entwicklungen verfolgen.

Im ZDF kam die Show „Das große Deutschland-Quiz“ auf 2,25 Millionen (12,2 Prozent). RTL punktete am Samstagabend mit „Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ - die Sendung holten sich 1,48 Millionen (9,2 Prozent) ins Haus. Sat.1 hatte den Lasso schwingenden Harrison Ford in seiner Rolle als Indiana Jones in dem Spielfilm-Klassiker „Jäger des verlorenen Schatzes“ zu bieten: 1,11 Millionen Interessierte (6,1 Prozent) waren dabei.

ZDFneo lockte mit Robert Redford und Brad Pitt in den Hauptrollen in dem Spielfilm „Spy Game - Der finale Countdown“ 570 000 (3,1 Prozent) vor das TV-Gerät. Auf Kabel eins schalteten 450 000 Menschen (2,5 Prozent) für eine Folge der Serie „9-1-1 Notruf L.A.“ ein. ProSieben erreichte mit der Show „Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt“ 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,5 Prozent). dpa