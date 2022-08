„No Name Z-Promis“: „Sommerhaus der Stars“-Fans sauer über Kandidaten der neuen Staffel

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Das lange Warten hat bald ein Ende: Am 7. September geht bei RTL die neue Staffel von „Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Doch die diesjährigen Kandidaten kommen im Netz so gar nicht gut an.

Bocholt - RTL hat sich nicht lumpen lassen und auch in diesem Jahr wieder für ein buntes Potpourri aus altgedienten Stars und followerjagenden Sternchen und deren mehr oder minder bekannten Partnern im „Sommerhaus der Stars“ gesorgt.

Sommerhaus der Stars: Diese Kandidaten ziehen ein

So sollen unter anderem Fußballlegende Mario Basler und seine Doris, Trash-Queen Kader Loth mit Mann Ismet sowie das „Bauer sucht Frau“-Pärchen Antonia Hemmer und Patrick Romer für ordentlich Zündstoff sorgen. Doch auch weniger bekannte Gesichter wie YouTube-Star Marcel Dähne und seine Freundin Lisa Weinberger kämpfen um den Titel „Promipaar 2022“ und natürlich die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro.

Das Sommerhaus der Stars startet am 7. September in eine neue Staffel. © RTL/Stefan Gregorowius

Doch unter vielen Trash-Fans sorgen die „Sommerhaus der Stars”-Kandidaten für reichlich Unmut. Zwar freuen sich die meisten („wie geil, das wird richtig wild“, „mega Kandidaten“), doch es gibt auch negative Kommentare, die sich besonders auf den Cast beziehen. „Langweilig, kenne nur Kader Loth. Dann bin ich dieses Jahr raus“, droht ein Kommentator. „Das sind ja nur bekannte Gesichter, aber keine Stars“, erklärt ein anderer.

„Sommerhaus der Stars“-Cast sorgt für Diskussionen im Netz

„Wo sind das denn Promis?“, fragt der nächste „Sommerhaus“-Fan, „kenne da nicht eine Person“, mäkelt ein anderer, während ein weiterer sich über „No Name Z-Promis“ aufregt. „Ich kenne die meisten ‚Stars‘ zwar nicht. Freu mich aber trotzdem auf die Streitereien“ - diesem Fan ist der Promistatus der Kandidaten egal, er will einfach nur Beef im Sommerhaus. „Immer wieder diese albernen Leute, die sich toll finden, wenn sie schreiben ‚Ich kenne keinen, wer ist das?‘“, bringt es ein Fan letztlich auf den Punkt und erntet für seinen Kommentar jede Menge Likes.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Eins ist jetzt schon klar - für ordentlich Drama dürfte auch dieses Jahr wieder gesorgt sein. Elena Miras, die 2019 dabei war, bereut ihre Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ inzwischen zutiefst. Das Format habe sie „zerstört“, erklärte der Reality-Star jüngst. Verwendete Quellen: RTL, instagram.com/dassommerhausderstars.rtl