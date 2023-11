„Nicht mehr das, was es mal war“: Fans lachen über Technik-Panne beim Bambi

Bei der Bambi-Verleihung ist es zu einem peinlichen Zwischenfall gekommen, als Nationaltrainer Gordon Herbert ein Mikrofon zerlegte. Ein gefundenes Fressen für das Internet.

München – Eigentlich rühmt sich die Bambi-Verleihung damit, „Deutschlands glanzvollstes Ereignis“ zu sein – so heißt es zumindest auf der Website der Veranstaltung. Und so blickten am Donnerstag (16. November) alle Augen nach München, wo die goldene Trophäe zum 75. Mal verliehen wurde. Umso peinlicher, dass es live vor tausenden Zuschauern zu einer peinlichen Panne kam.

Bambi-Verleihung 2023: Basketball-Coach Gordon Herbert kämpft auf der Bühne mit Mikrofon

Nach drei Jahren Corona-Pause wurde die Gala dieses Jahr mit besonderer Spannung erwartet. Auf dem roten Teppich gaben sich unter anderem Sängerin Jasmin Wagner (43), Schauspielerin Maria Furtwängler (57) und Moderatorin Annemarie Carpendale (46) die Ehre. Auch Besuch aus Hollywood durfte nicht fehlen: Topmodel Irina Shayk (37) und Schauspieler Mads Mikkelsen (57) sorgten für den besonderen Glamour-Faktor.

Trotzdem war das, was auf der Bühne der Bambi-Verleihung passierte, nicht besonders glamourös. Denn: Während der Liveshow kam es zu einer peinlichen Technik-Panne. Das Unheil nahm seinen Lauf, als Bastian Schweinsteiger (39) und Ana Ivanovic (36) den Preis in der Kategorie Sport verliehen. Ausgezeichnet wurde dieses Jahr die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um Dennis Schröder (30). Stellvertretend für das Team nahm Nationaltrainer Gordon Herbert (64) den Bambi entgegen.

Wie jeder andere Preisträger auch wurde Herbert die Bühne überlassen, um eine kurze Dankesrede zu halten. Das erwies sich jedoch schwieriger als gedacht: Als der gebürtige Kanadier versuchte, das Mikrofon auf seine Größe einzustellen, fiel es plötzlich auseinander. Mit einer Hand hielt Herbert seinen Bambi, während er mit der anderen unbeholfen versuchte, mit dem Gerät klarzukommen. Während das Publikum in Gelächter ausbrach, eilte Schweinsteiger Herbert zu Hilfe und bot an, das Mikro zu halten. Schließlich wurde ein neues Gerät für den Weltmeister-Coach gefunden – und er konnte endlich seine Rede halten.

Twitter-Gemeinde macht sich über Fauxpas lustig

Obwohl die Panne gar nicht lange dauerte, stürzte sich die Netz-Community voller Schadenfreude darauf. Auf X (ehemals Twitter) scherzte ein User: „Und der Bambi für herausragendes Technikverständnis geht an den Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert.“ Und: „Die von Sat.1 perfekt getimten Comedy-Elemente gefallen mir bisher am besten.“ An anderer Stelle wurde gelästert: „‚Made in Germany‘ ist auch nicht mehr das, was es mal war.“

Für den emotionalsten Moment sorgte jemand anderes: Während der „Bambi“-Verleihung wird Giovanni Zarrella ein Überraschungs-Preis überreicht. Bei dem Schlagerstar fließen die Tränen. Verwendete Quellen: Sat.1/Bambi-Verleihung am16.11.2023, X/Hashtag #bambi