Thomas Gottschalk packt über „Wetten, dass..?“-Abschied aus: „Schweinsteiger“-Patzer und Beef mit Shirin David

Thomas Gottschalk äußert sich in seinem neuen Podcast nochmals rückblickend zu seinem Abschied bei „Wetten, dass..?“ und stellt ein paar Dinge klar.

Offenburg – Am 25.11. moderierte Thomas Gottschalk (73) seine letzte „Wetten, dass..?“-Show, die dem ZDF nochmals Rekord-Quoten verschaffte. Nicht alles lief dabei aber reibungslos. So sorgte er mit der Verwechslung der Nachnamen von Matthias Schweighöfer (42) und Bastian Schweinsteiger (39) für Lacher, eher unangenehm wurde derweil das Gespräch Shirin David (28) auf der Couch, nachdem diese gemeinsam mit Helene Fischer (39) die neue „Atemlos durch die Nacht“-Version präsentiert hatte.

Letzte „Wetten, dass..?“-Show: Das sagt Gottschalk rückblickend zum Zoff mit Shirin David

Bei „Wetten, dass..?“ geigte Shirin David Thomas Gottschalk ordentlich die Meinung, als dieser sie darauf ansprach, dass man anhand ihres Aussehens weder ihre Liebe zur Oper noch ihre feministische Seite erahnen würde. So ganz scheint ihn der Zoff mit der Rapperin bis heute nicht losgelassen zu haben – zumindest kam der 73-Jährige in seinem Podcast „Supernasen“ nochmals auf ein Detail daraus zu sprechen. Es ging um Shirins Aussage, Gottschalk hätte gesagt: „Influencer gehören nicht auf meine Couch“.

Schon in der Sendung hatte der Moderator, dessen finale „Wetten, dass..?“-Worte für Aufsehen sorgten, versucht, die Lage zu entschärfen: „Ich habe nicht gesagt, dass Influencer... Moment! Ich habe Influencer nicht verstanden bis jetzt“. In seinem Podcast stellt er nochmals klar: „Ich habe wirklich überhaupt nichts gegen Influencer. Die Arbeiten hart für ihre Kohle. Die arbeiten da 20 Stunden in ihr Gerät rein.“ Anders sieht es aber wohl mit den Followern aus: „Für mich ist dieses Wort Follower einfach negativ besetzt, weil ich bin keiner, der followen will, sondern ich will vorausgehen“.

Namens-Patzer bei „Wetten, dass..?“: Gottschalk erklärt die Schweinsteiger-Schweighöfer-Verwechslung

Mit deutlich mehr Humor nahmen Matthias Schweighöfer und Bastian Schweinsteiger den Namensdreher von Gottschalk bei „Wetten, dass..?“. Er hatte dort im Eifer des Gefechts Matthias Schweighöfer als „Matthias Schweinsteiger“ bezeichnet. Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic (36) hießen den Schauspieler daraufhin auf Instagram in ihrer Familie willkommen.

Thomas Gottschalk und Shirin David bei seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show. © Bildagentur Monn/Imago

Gottschalk äußert sich im Podcast auch dazu nochmals und schien immer noch etwas verwirrt zu sein: „Natürlich weiß ich, dass der Bastian Schweinsteiger heißt, habe ich Schweighöfer gesagt? Weil bei den Proben sagst du den Namen tausendmal, das ist ja alles nicht so, wie man das im Fernsehen sieht. Du sagst es vorher 1000 Mal richtig, Schweinsteiger und Schweighöfer.“ Ein Ex-Moderator von „Wetten, dass..?“ nahm Gottschalks letzte Show übrigens zum Anlass, sich ordentlich zu betrinken. (cso) Verwendete Quellen: Podcast „Die Supernasen“; stern.de