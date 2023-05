Übergangsweise: „Goodbye Deutschland“-Auswanderer wohnen in Hundezwinger

In der aktuellen Staffel von „Goodbye Deutschland! - Die Auswanderer” wandern Gamze Aslan und Tobi Leutert auf die Philippinen aus. In ihrer Wahlheimat kommen die beiden erstmal in einem Hundezwinger unter.

Philippinen – Für ihren Traum von einem eigenen Restaurant in wärmeren Breitengraden sind Gamze Aslan (30) und Tobi Leutert (34) von Deutschland auf die Philippinen gezogen. Das VOX-Format „Goodbye Deutschland! - Die Auswanderer“ begleitet das Paar dabei.

In der am Freitag, 5. Mai, ausgestrahlten Folge kommen die beiden in ihrer neuen Heimat an, wie aus einem vorab bei Instagram veröffentlichten Clip hervorgeht. Dort werden sie von ihrem Freund Harry begrüßt und in ihre Übergangsunterkunft gebracht. Das kleine Haus, in dem das Paar aus Deutschland die erste Zeit wohnen darf, nutzt der professionelle Hundezüchter ansonsten als Zwinger.

„Goodbye Deutschland”-Auswanderin hat Angst vor Hunden

„Vor Hunden habe ich ein bisschen Angst”, gibt Gamze Aslan zu, als Harry die Türe öffnet und lautes Bellen zu hören ist. „Du brauchst keine Angst haben”, versucht Harry zu beruhigen. Es sei „alles gut” und die Tiere „alle eingesperrt”.

Das Haus lädt seiner Meinung nach zum „Wohlfühlen” ein. Neben einem Bett und einem Schrank, verfügt es auch über einen Fernseher und eine Klimaanlage. „Sieht nett aus”, findet Tobi Leutert. Ob seine Freundin ihre Angst überwinden und ebenfalls Gefallen an dem Haus finden kann, zeigt sich am Freitag um 20:15 Uhr bei VOX oder bereits jetzt bei RTL+ im Stream.

Gamze Aslan und Tobi Leutert wollen Restaurant eröffnen

Das Auswanderer-Paar stammt ursprünglich aus dem Schwabenland, wo Tobi Leutert 14 Jahre eine eigene Firma geführt hatte. Davon bekam er schließlich genug und beschloss, auf die Philippinen auszuwandern. Der Liebe wegen entschied sich seine Freundin Gamze Aslan, die als Anästhesistin arbeitete, ihn zu begleiten. In ihrer Wahlheimat möchten sich die beiden zunächst mit einem Job auf einer Hühnerfarm über Wasser halten. Später soll ein Restaurant-Projekt folgen. Kurz vor der „Goodbye Deutschland“-Auswanderung herrscht aber Aufregung – denn Gamze ist schwanger. Verwendete Quellen: Instagram, RTL+