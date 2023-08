Gibt er die Sportsbar auf? „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel verrät seine weiteren Pläne auf Mallorca

Von: Volker Reinert

Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel steckt nach der Trennung von Peggy Jerofke im Aufbau seiner eigenen Sportsbar. Der „Goodbye Deutschland“-Star zeigt nun aber Interesse an einem anderen Prestige-Objekt.

Cala Millor – „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel (53) ist schon seit Jahren auf der spanischen Insel Mallorca als Gastronom tätig. Eines der wohl bekanntesten Lokale der Insel, das „Café del Sol“ in Cala Millor, steht bereits seit Februar 2022 leer. In bester Lage direkt an der Strandpromenade ist das Restaurant ein Blickfang für Einheimische und Touristen. Der gebürtige Hamburger hat nun ein Auge auf den prominenten Gastrobetrieb mit prägnanter Glasfassade geworfen, allerdings dürfte er nicht der einzige Interessent sein.

Steff Jerkel steckt nach Trennung von Peggy Jerofke inmitten der Renovierung seines eigenen Lokals

Für „Goodbye Deutschland“-Fans war die Nachricht der Trennung von Peggy Jerofke (47) und Steff Jerkel eine absolute Überraschung. Die beiden Wahl-Mallorquiner trennten sich im November 2022 urplötzlich nach 25 Jahren Beziehung. Die Eltern einer gemeinsamen Tochter gehen seitdem auch beruflich getrennte Wege. Haben die Reality-Stars während ihrer Beziehung noch gemeinsam durch ihre „Tiki Beach Bar“ geführt, kümmert sich Jerofke mittlerweile alleine um das Lokal.

Steff Jerkel hingegen steckt inmitten der Renovierungsarbeiten zu seiner ersten eigenen Sportsbar, die „Sharky‘s“ heißen soll. Doch die Eröffnung scheint erst 2024 zu klappen, da die Arbeiten im Lokal vom „Goodbye Deutschland“-Auswanderer mit etlichen Problemen behaftet ist und sogar zu scheitern droht.

Nun steht ein anderes, auf der Insel Mallorca, sehr bekanntes Lokal zum Verkauf, mit dem Jerkel schon in der Vergangenheit geliebäugelt und aktuell wieder großes Interesse hat, wie er der Mallorca Zeitung verriet: „Es ist für mich das schönste Lokal auf Mallorca. Das Inventar des Vorbetreibers habe ich schon aufgekauft, denn die ehemaligen Pächter müssen es der Stadt leer übergeben.“

Steff Jerkel würde Sportsbar aufgeben für das „Café del Sol“

Jerkels Interesse ist sogar so stark, dass er die geplante Eröffnung seiner Sportsbar sausen ließe, falls er den Zuschlag für das Lokal erhalten würde. Für das „Café del Sol“ würde er nämlich sein neues Lokal in Cala Ratjada wieder abgeben. Die Bewerbung habe er laut der Mallorca Zeitung bereits in Planung.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel hat Interesse an dem Kult-Lokal „Café del Sol“ in Cala Millor auf Mallorca. Sollte er neue Besitzer des Prestige-Objekts werden, würde er sogar sein aktuelles Projekt seiner eigenen Sportsbar aufgeben. © Screenshots: tvnow/goodbye deutschland & IMAGO / MiS

Ob Jerkel die Kult-Lokalität sein Eigen nennen kann, steht derzeit aber noch in den Sternen. Aktuell muss er ohnehin eine Zwangspause einlegen. Denn Steff Jerkel hatte einen Unfall und musste operiert werden. Verwendete Quellen: mallorcazeitung.es