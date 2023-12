Nach Kritik: Ergebnis im Quotenkampf zwischen „Verstehen Sie Spaß?“ und „The Masked Singer“ überrascht

„Verstehen Sie Spaß?“ wurde von den Zuschauern zerrissen. Wirkt sich das auch auf die Quoten aus? Am 16. Dezember musste die Show gegen „The Masked Singer“ ran.

Berlin/ Köln – „Verstehen Sie Spaß?“ gehört in der ARD seit 1980 zum Programm. Im Laufe der Jahre wurden dort so einige Menschen von pfiffigen Lockvögeln reingelegt. Aber auch „The Masked Singer“ bei ProSieben hat in den vergangenen Jahren Erfolgsgeschichte geschrieben – denn die Zuschauer zu Hause scheint es brennend zu interessieren, welche Promis sich von Staffel zu Staffel unter den bunten Kostümen verstecken. Welche Sendung konnte am 16. Dezember mehr überzeugen?

Spiegelt sich die scharfe „Verstehen Sie Spaß?“-Kritik auch im Quotenduell wider?

„Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger (49) wurde im Netz regelrecht zerrissen. Der Grund: Die Zuschauer fanden die Sendung nicht lustig. Damit schießt die ARD-Show klar am Ziel vorbei. Doch obwohl so viele Fans angeblich gar nicht lachen mussten, konnte die Unterhaltungsshow am Samstagabend punkten. Mit 0,65 Millionen Zuschauern und 13,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte die ARD die Nase vorne. Lediglich die „Tagesschau“ direkt davor konnte mehr werberelevante Zuschauer für sich gewinnen.

Das bedeutet auch: „The Masked Singer“ musste sich im Quotenduell geschlagen geben. Zwar nur ganz knapp, und im Marktanteil (ebenfalls 13,2 Prozent) nicht ausmachbar, musste sich die Gesangssendung mit dem zweiten Platz zur besten Sendezeit begnügen. 0,58 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein und sahen zu, wie am Ende das Kostüm Klaus Claus enttarnt wurde. Darunter steckte Tim Bendzko (38). Auch beim Gesamtpublikum lag „The Masked Singer“ hinter „Verstehen Sie Spaß?“. „Nur“ 1,53 Millionen Zuschauer (6,5 Prozent Marktanteil) holte Erstere dort, während Schöneberger auf 3,41 Millionen und 14,3 Prozent kam.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Gesamtsieg: Gegen dieses Format musste sich „Verstehen Sie Spaß?“ geschlagen geben

Gegen ProSieben konnte sich „Verstehen Sie Spaß?“ beim Gesamtpublikum klar durchsetzen, gegen das ZDF hatten Barbara Schöneberger und ihre Gäste aber keine Chance. Dort lief am Samstagabend der Fernsehfilm „Stralsund – Tote Träume“. 5,84 Millionen Zuschauer wollten den Krimi sehen und bescherten dem Mainzer Sender starke 23,2 Prozent Marktanteil. Mit diesem Ergebnis lag der Film auch vor der „Tagesschau“.

Auch der Wintersport sorgt aktuell für gute Quoten bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Aus diesem Grund musste zuletzt sogar das erfolgreiche Format „Bares für Rares“ im ZDF-Programm Platz machen. Verwendete Quellen: dwdl.de