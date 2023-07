Überraschender Sieger im Quotenduell zwischen Peter Kleins Show und „Hot oder Schrott“

Peter Klein und Iris Woelke als Team in einer Show – dagegen hatte die Show „Hot oder Schrott“ am Dienstagabend keine Chance. Das Handwerkerformat von RTL holte sich den Quotensieg in der Zielgruppe.

Erndtebrück – Das Handwerkerformat „Wettkampf in 4 Wänden“ hat sich am Dienstag den Primetime-Sieg in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gesichert. Laut „DWDL“ erreichte die Show in dieser Zielgruppe 470.000 Zuschauende, was einem Marktanteil von 10,6 Prozent entspricht.

Die Stars von „Wettkampf in 4 Wänden“: Peter Klein und Yvonne Woelke

Das große Interesse des Publikums dürfte besonders mit einem Team zusammenhängen: Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41). Die beiden sorgten dieses Jahr für zahllose Schlagzeilen, nachdem sie sich als Begleitpersonen am Rande des Dschungelcamps etwas zu gut miteinander verstanden hatten – Klein verliebte sich in die Schauspielerin, seine Frau, Iris Klein (56), Mutter von Daniela Katzenberger (36), verließ ihn daraufhin.

Mit so viel Gossip konnte auch die Vox-Sendung „Hot oder Schrott“ – Die Allestester“ nicht mithalten – obwohl es zwischen den beiden Shows sogar Überschneidungen gibt. So gilt Reality-Star Detlef Steves (54) als „Hot oder Schrott“-Legende und vervollständigt bei „Wettkampf in 4 Wänden“ nun die Fachjury. Vox half es nicht: „Hot oder Schrott – die Allestester“ erreichte nur 0,29 Millionen Zuschauende.

Auf Twitter freute sich RTL über den Quotensieg. Zu einem Bild von von Klein und Wolke schreibt der Sender: „Hammer Performance! Die erste Folge von #Wettkampfin4Wänden mit Eva Brenner erreichte gestern gute 10,6% MA (14-49 J.) und sicherte sich in der Zielgruppe den Primetimesieg. Nächste Woche Dienstag, geht es weiter mit den Renovierungsarbeiten.“

Darum geht‘s in „Wettkampf in 4 Wänden“

In dem RTL Docutainment „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ stellen sich vier Zweier-Teams aus Hobby-Handwerkern – und Handwerkerinnen der Herausforderung, vier identischen Wohneinheiten in hochwertige Wohlfühloasen zu verwandeln. Dafür arbeiten, essen und schlafen die Teams 24 Stunden auf der Baustelle. Begleitet werden sie von Moderatorin Eva Brenner (47). Das Preisgeld für das beste Team beträgt 50.000 Euro.



Die insgesamt sechs Folgen laufen immer dienstags ab 20:15 Uhr und stehen auf RTL+ im Premium-Bereich zum Streamen zur Verfügung. Ein großer Erfolg für RTL, Peter Klein und Yvonne Woelke. Doch wie jetzt bekannt wurde, sollte letztere eigentlich nicht mit von der Partie sein, sondern seine Ex Iris Klein. Verwendete Quellen: DWDL, Twitter, RTL