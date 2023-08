Überraschender Sieger: Quotenduell zwischen „Immer wieder sonntags“ und „Fernsehgarten“ klar entschieden

Von: Melanie Habeck, Lukas Einkammerer

Jeden Sonntag kämpfen der ZDF-Fernseharten und „Immer wieder sonntags“ um die besten Quoten. Nun steht fest, welche Sendung am 6. August mehr Zuschauer für sich begeistern konnte.

Update vom 7. August um 10:00 Uhr: Nachdem „Immer wieder sonntags“ letzte Woche schon wieder in die Zwangspause geschickt wurde, war Stefan Mross am 6. August endlich wieder im Einsatz. Allerdings nicht zur gewohnten Uhrzeit. Seinen Sendeplatz um 10:03 Uhr musste „Immer wieder sonntags“ nämlich wegen der Frauen-WM räumen. Planmäßig sollte Stefan Mross pünktlich um 13:30 Uhr auf Sendung gehen, doch nachdem das Fußballspiel Schweden gegen USA ins Elfmeterschießen gegangen war, mussten sich Fans noch länger gedulden. Der Volksmusiker stand schlussendlich erst um 14:10 Uhr vor der Kamera.

Ein ungewöhnlich später Start für „Immer wieder sonntags“, der sich in den Quoten widerspiegelt. Denn wie dwdl.de berichtet, verfolgten gerade einmal 1,21 Millionen Zuschauer die zehnte Folge der Schlagershow. Das ergibt einen bescheidenen Marktanteil von 9,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Stefan Mross gerade einmal 2,9 Prozent. Zum Vergleich: Die „Immer wieder sonntags“-Folge vom 23. Juli schauten 1,83 Millionen Menschen.

Das ZDF sendete am 6. August keine Live-Show, sondern ein Zusammenschnitt der letzten Fernsehgarten-Saison. Auch Andrea Kiewel muss deswegen ordentlich an Quoten einbüßen. Doch trotz wütender Fan-Reaktionen erzielte der Konserven-Fernsehgarten überraschenderweise bessere Quoten als der verspätete Stefan Mross. Das Best-of schauten sich insgesamt 1,29 Millionen Menschen an, was einen Marktanteil von 10,2 Prozent ergibt. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für den Fernsehgarten in dieser Woche nur 4,2 Prozent drin. Zum Vergleich: Den Australien-Fernsehgarten am 23. Juli schauten 1,83 Millionen Menschen.

Update vom 24. Juli um 10:00 Uhr: Am Sonntag (23. Juli) luden Stefan Mross und Andrea Kiewel abermals zu neuen Ausgaben von „Immer wieder sonntags“ und dem „Fernsehgarten“ ein. Mit einem Seitenhieb von Mross gegen seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30), die ihren Auftritt in der ARD-Sendung abgesagt hatte, und einem frechen Kommentar von „Kiwi“ über die DFB-Nationalmannschaft war auch dieses Mal wieder einiges geboten. Eines der beiden Kultformate kam bei den Zuschauern dabei deutlich besser an.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, konnte der ZDF-Fernsehgarten das Quotenduell mit „Immer wieder sonntags“ auch dieses Mal wieder klar für sich entscheiden. 1,83 Millionen Fernsehende verfolgten das bunte Spektakel auf dem Mainzer Lerchenberg, was dem ZDF einen Marktanteil von 16,7 Prozent bescherte. Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ fanden derweil nur 1,41 Millionen Interessenten, was einen Marktanteil von 16,6 Prozent ergab. Ob es dem Startrompeter und seiner Sendung diese Saison noch gelingen wird, Andrea Kiewel und den Fernsehgarten abzuhängen, bleibt abzuwarten.

Erstmeldung vom 2. Juli 2023: Mainz/Rust – Auch am 2. Juli buhlten die öffentlich-rechtlichen TV-Sender mit dem „Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“ um die Gunst der Schlagerfans. Beide Formate trumpften dabei mit namhaften Künstlern und unterhaltsamen Aktionen auf. Doch eine Show kam trotzdem deutlich besser beim Publikum an.

ZDF gegen ARD: „Fernsehgarten“ im Quotenduell mit „Immer wieder sonntags“

Bereits in der Vorwoche musste sich „Immer wieder sonntags“ im Quotenduell mit dem „Fernsehgarten“ geschlagen geben: Mit einem Marktanteil von 19,6 Prozent sicherte sich die Show mit Andrea Kiewel (58) deutlich den Sieg. Eine Woche später zeichnete sich ein ähnliches Bild: Laut DWDL-Zahlenzentrale verfolgten insgesamt 1,85 Millionen Zuschauer die „Fernsehgarten“-Ausgabe vom 2. Juli. Mit 17,8 Prozent ging der Marktanteil zwar leicht zurück, trotzdem lag die ZDF-Sendung deutlich vor dem ARD-Konkurrenten „Immer wieder sonntags“. Stefan Mross (47) konnte mit seinem Programm nur 1,44 Millionen Menschen begeistern.

Der „Fernsehgarten“ erzielte die guten Quoten wie gewohnt mit einem bunten Mix aus Unterhaltung und Information. Unter dem Motto „Auf die Plätze – fertig – Urlaub“ drehte sich alles ums Reisen. Ob Samba-Klänge von Bellini, eine Kochanleitung für Paella oder eine Sirtaki-Tanzeinlage: Moderatorin Andrea Kiewel entführte die Zuschauer mit ihrem Programm u. a. nach Brasilien, Spanien und Griechenland.

Trotz Niederlage gegen „Fernsehgarten“: ARD holt in der Primetime den Quotensieg

Auch wenn die ARD mit „Immer wieder sonntags“ im Quotenduell hinter dem „Fernsehgarten“ lag, endete der Tag mit einem Erfolg für den Sender. Der „Polizeiruf 110: Sabine“ fesselte um 20:15 Uhr satte 4,95 Millionen Zuschauer und ließ das ZDF-Konkurrenzprogramm „Rosamunde Pilcher: Falsches Leben“ (4,17 Millionen) damit deutlich hinter sich.

Aus Quotensicht unterlag „Immer wieder sonntags“ zwar dem „Fernsehgarten“, trotzdem sorgte die Sendung vom 2. Juli für mächtig Gesprächsstoff. Neben Schlagerstars wie die Kastelruther Spatzen, Nicole (58) oder Linda Fäh (35), empfing Gastgeber Stefan Mross auch seine Ex-Frau Stefanie Hertel (43). Das Wiedersehen des einstigen Schlager-Traumpaares fiel dabei unerwartet kühl aus, denn trotz der gemeinsamen Vergangenheit sprach Stefan Mross in der Sendung nicht ein einziges Wort mit Stefanie Hertel. Verwendete Quellen: dwdl.de