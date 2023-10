Überraschendes „Höhle der Löwen“-Aus: Darum ist Diana zur Löwen wirklich ausgestiegen

Im vergangenen Jahr ergänzte Diana zur Löwen für wenige Folgen die Jury von „Die Höhle der Löwen“. Jetzt enthüllt sie den Grund für ihren Ausstieg.

Köln – Eigentlich schien „Die Höhle der Löwen“ wie gemacht für Diana zur Löwen (28) zu sein. Die Unternehmerin teilt nicht nur ihren Nachnamen mit der VOX-Show, sondern kann auch mit ihrem Fachwissen als Investorin punkten. Trotzdem verabschiedete sich die Influencerin 2022 bereits nach wenigen Sendungen von dem Format. Nun verrät sie im Gespräch mit „Bild“, was hinter dieser Entscheidung steckte.

Überraschendes „Höhle der Löwen“-Aus: Darum ist Diane zur Löwen wirklich ausgestiegen

„Es hatte verschiedene Gründe“, erklärt sie ihr kurzes Gastspiel. „Es ist es in der Sendung schon so, dass man viele Unternehmen, die dabei sind, schon vorher in Berlin oder anderswo gesehen hat. Die Unternehmen gehen teilweise nur für die Reichweite in die Sendung, was auch erwünscht ist.“

Außerdem seien die Themen meist sehr an den Konsumenten orientiert, „was für eine Fernsehsendung ja auch richtig ist“. Die Geschäftsfrau interessiere sich aber darüber hinaus für andere Bereiche, wie unter anderem Software-Unternehmen. „Ich bin auch in einem Biotech-Unternehmen, das im Bereich Frauen-Gesundheit in die Forschung investiert. Das finde ich in der Sendung einfach nicht“, fügt sie hinzu.

Diana zur Löwen: Das sagt sie zu einem Comeback als TV-Investorin

Für Diana zur Löwen mache es mehr Sinn, Deals abseits von TV-Kameras zu besiegeln. „Ich habe auch in ein Start-up in Paris investiert“, schildert sie. Trotzdem bereut die YouTuberin ihren Auftritt als Gast-Jurorin nicht. „Es war aber schön, dass man in der Sendung noch mehr junge Menschen motivieren konnte, sich mit Themen wie Innovation zu befassen. So eine Sendung sehen mehr Menschen und nehmen das auch mehr wahr“, erzählt sie.

Aus diesem Grund schließt zur Löwen eine Rückkehr zu der Sendung auch nicht aus. „Ich würde schon gerne irgendwann noch mal mitmachen. Aber es sind nur gewisse Bereiche, die in der Sendung abgedeckt sind“, betont sie.

Doch Ersatz war schnell gefunden: Seit Ende August gibt es bei „Die Höhle der Löwen“ nämlich einen Neuzugang. Tijen Onaran ist neue Investorin auf den Löwen-Sesseln der Vox-Show - doch bei den Zuschauern fällt sie durch. Verwendete Quellen: Bild