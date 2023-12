Überraschung bei GZSZ: Internationaler Mega-Star tritt auf

Ein weiteres Mal wird am Set von „GZSZ“ eine Party im „Mauerwerk“ gefeiert. Dazu betritt ein Musik-Superstar die Bühne.

Berlin – Um das „Mauerwerk“ in der TV-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ rankten sich schon so manche dramatische Ereignisse, und es stand kurze Zeit sogar vor dem Aus. Davon konnten sich die Serienfiguren allerdings erholen und noch im Oktober dieses Jahres veranstaltete John Bachmann (Felix von Jascheroff, 41) dort eine große Halloween-Party. Nun steht die nächste Party an, bei der auch ein wahrer Superstar auftritt.

Hoher Besuch bei GZSZ: Beth Ditto rockt im „Mauerwerk“ die Bühne

Im Februar können sich Fans der Serie auf die nächste Party mit ihren Serienlieblingen freuen. Denn dann geht es in dem Club-Restaurant im Kiez wild zur Sache. Grund dafür ist auch der Auftritt von Superstar Beth Ditto (41), die mit ihrer Band „Gossip“ die Bühne rocken wird. Für die Folge, die ab Februar 2024 zu sehen sein wird, singt sie ein paar Songs aus ihrem neuen Album „Real Power“, das am 22. März 2024 erscheinen wird.

Doch zuvor kommt der „GZSZ“-Cast in Genuss ihrer eindrucksvollen Stimme. Denn während sie mit ihren neuen Hits die Bühne des „Mauerwerks“ zum Beben bringt, erntet sie begeisterten Applaus von den Schauspielerinnen und Schauspielern am Bühnenrand. Im „RTL“-Interview scheint die Sängerin von ihrem Engagement in der TV-Soap angetan und hat sichtlich Spaß am Set. So versucht sie sich an einem eher untypischen Zungenbrecher: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – gelingen will der Amerikanerin dieser jedoch nicht.

Diese Stars waren bereits am Set von „GZSZ“

Ihr Auftritt gelingt ihr dafür offenbar gleich viel besser. Denn wie „GZSZ“ auf dem offiziellen Instagram-Account zur Serie schreibt, war dieser voller Erfolg: „Was für ein Auftritt“, heißt es zu einem Bild von Beth Ditto mit ihrer Band, auf dem sie in einem Zebraprint-Kleid und mit knalliger roter Mähne zu sehen ist. Und auch bei den Fans der Serie kommt der Gastauftritt scheinbar gut an. So schreibt etwa eine Userin: „Beth Ditto, der Wahnsinn auf zwei Beinen, tolle Frau“. Einer weiteren Userin fällt auf: „Da haben schon tolle Bands Musik gemacht“.

Dass internationale Superstars bei „GZSZ“ auftreten, ist auch keine Seltenheit. Bereits Ed Sheeran stand schon am Set der deutschen Soap. Neben ihm kann die Soap mittlerweile auf eine lange Liste hochrangiger Gäste zurückblicken, die bereits am Set standen. Darunter auch Künstlerinnen und Künstler wie die Band Culcha Candela, Schlagersängerin Beatrice Egli (35), Singer-Songwriter Max Giesinger (35), Wincent Weiss (30) und viele weitere. Im kommenden Februar reiht sich dann auch Beth Ditto mit ihrer Band ein. Ein offizieller Sendetermin ist allerdings noch nicht bekannt.

Verwendete Quellen: RTL, Instagram/GZSZ