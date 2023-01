Überraschung für Bergdoktor Hans Sigl: Martin Grubers Ex-Frau kehrt zurück

Wandert der Bergdoktor aus?

Die 16. Staffel „Der Bergdoktor“ wird turbulent. Die Programminfo zur siebten Folge gibt bereits einige Details preis. Dort soll es unter anderem ein Wiedersehen zwischen Dr. Martin Gruber und seiner Ex-Frau geben.

Ellmau - Gerade erst ist die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ gestartet und bringt jetzt schon eine spannende Wende mit sich. Den Startschuss der neuen Staffel haben stolze 6 Millionen Zuschauer mitverfolgt. Doch die Spannung vom Staffelfinale lässt die Erfolgsserie noch nicht fallen – ganz im Gegenteil: auf Martin Gruber wartet eine große Überraschung.

Überraschung für Bergdoktor Hans Sigl: Martins Ex kehrt zurück

Das Finale der 15. Staffel fiel für Hans Sigls (53) Serienrolle Dr. Martin Gruber besonders dramatisch aus. Seine Verlobte Anne (Ines Lutz, 39) verließ ihn und seine Expartnerin Franziska (Simone Hanselmann, 42) wanderte mit ihrem gemeinsamen Sohn nach New York aus. Als der Schauspieler auf Instagram eine ereignisreiche Wendung ankündigte, vermuteten viele Zuschauer den Serientod von Franziska.

+ Franziska soll Dr. Martin Gruber rin Staffel 16 nach New York einladen © ZDF

Doch könnte es stattdessen zu einem Wiedersehen mit Franziska und vor allem Sohn Johann kommen? Martin Gruber und seine Fans dürfen sich nämlich über ein Comeback von Franziska und Johann freuen. In der ZDF-Programmvorschau steht Simone Hanselmann auf jeden Fall in der Liste der Darsteller für die Folge „Neuland“. Diese soll am 9. Februar erscheinen.

Kritik am „Bergdoktor“ – Fachzeitschrift für Ärzte kritisiert ZDF-Serie: „Der Bergdoktor“ mag bei seinen Zuschauern bestens ankommen, von fachlicher Seite gab es dahingegen schon Kritik an der Serie. Das Deutsche Ärzteblatt charakterisierte Protagonist Dr. Martin Gruber als unkollegialen Besserwisser, dessen Serienalltag nur wenig mit dem tatsächlichen Arztberuf zu tun habe. Die ZDF-Reihe sei klischeebehaftet und vermittele das „klassische Arztbild aus den alten Heimatfilmen“.

Franziska feiert ihr „Bergdoktor“-Comeback am 9. Februar

Die Vorschau zur siebten Folge ist ebenfalls vielversprechend: Dr. Martin Gruber soll Kontakt zu Franziska aufnehmen, die ihn nach New York einlädt. Was genau geschieht, und ob der Arzt seiner Heimat den Rücken kehrt und mit seiner Ex auswandert, können Fans aber erst in ein paar Wochen erfahren.

Die Vermutung, dass Dr. Martin Gruber tatsächlich komplett nach New York auswandert, liegt tatsächlich gar nicht so fern, wie man glaubt. In einem Interview verriet Hans Sigl, dass er nicht auf ewig der Bergdoktor sein möchte. Verwendete Quellen: rtl.de & zdf.de

Rubriklistenbild: © ZDF