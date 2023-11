Überraschung beim Wiedersehen: „Sommerhaus“-Paar verkündet Schwangerschaft

Von: Elena Rothammer

In der Wiedersehensfolge von „Das Sommerhaus der Stars“ wurde reichlich gestritten – doch ein Paar hatte eine süße Überraschung mit im Gepäck!

Köln – Das Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ konnten Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) für sich entscheiden. Im Finale mussten sie sich gegen Justine Dippl (35) und ihren Partner Arben Zekic (28) durchsetzen. Diesen gingen die 50.000 Euro zwar durch die Lappen, beim Wiedersehen konnten sie aber dennoch eine schöne Nachricht verkünden.

„Sommerhaus“-Wiedersehen: Justine Dippl und Arben Zekic verkünden Schwangerschaft und Hochzeit

Erst am Ende der Wiedersehens-Show kündigt Moderatorin Frauke Ludowig an, dass es noch eine „wunderschöne Nachricht“ gebe. „Wir erwarten Nachwuchs“, verkündet Arben schließlich, weil Justine noch mit ihren Emotionen kämpft. Dafür präsentiert sie wenig später aber unter Applaus ihren deutlich erkennbaren Babybauch. Für die beiden ist es das zweite gemeinsame Kind. Eine Tochter haben sie bereits.

Die Ex von DSDS-Star Joey Heindle (30) und ihr Partner haben sogar noch mehr Neuigkeiten: Sie haben endlich geheiratet. Ihre Hochzeitsoutfits tragen die beiden sogar in der RTL-Show. „Ich wusste nicht, was ich anziehen soll, weil es passt nicht mehr viel. Und die Gage und den Sieg haben wir auch nicht mitgenommen“, scherzt die 35-Jährige.

Auch ihre „Sommerhaus“-Kollegen Zico Banach (32) und Pia Tillmann (35) erwarten Nachwuchs. Das hatten die beiden aber schon vor einigen Wochen im Netz verkündet. Nach einem Autounfall war Pia Tillmann jedoch in großer Sorge um ihr Baby. Verwendete Quellen: RTL / „Das Sommerhaus der Stars“