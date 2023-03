Übersicht: Diese GNTM-Kandidatinnen sind bisher rausgeflogen

Bei GNTM haben bereits 11 Kandidatinnen kein Foto bekommen. Und in der letzten Folge sind zwei Models tatsächlich freiwillig ausgestiegen.

Die neuste Staffel Germany’s next Topmodel ist bereits in vollem Gange. Bereits seit dem 16. Februar wird die 18. Staffel der Show auf ProSieben ausgestrahlt. Die 29 Kandidatinnen müssen sich erneut unter den wachsamen Augen von Model-Mama Heidi Klum (49) beweisen. Es gab bereits einige Hürden zu überwinden: Schwierige Catwalks in langen Kleider, eine Modenschau an einem Bahnhof und in High Heels über Kies zu laufen. Nun stand auch noch das Umstyling bevor. Doch natürlich haben nicht alle angehenden Models immer ein Foto bekommen.

Der gefürchtetste Satz bei GNTM ist ganz klar, wenn Heidi sagt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich!“ Diesen mussten bereits 11 Models hören – Und weiter zwei sind freiwillig gegangen. In der ersten Folge stand der 50er Jahre Walk an und die Kandidatinnen wurden dabei von Designer Peter Dundas und Model Winnie Harlow unter die Lupe genommen. Alina, Ana, Elisabeth und Indira konnten die Jury nicht überzeugen. In der dritten Folge stand der schwierige „Vier Jahreszeiten-Walk“ über Kies, Gras und Späne an. Außerdem gab es mit dem Fotograf Rankin ein Video-Shooting. Dabei bekamen Slata, Melissa, Melina und Juliette kein Foto und mussten gehen.

Jetzt sind es nur noch 16 Kandidatinnen

Auch in der vierten Folge mussten die angehenden Models mit Schwierigkeiten kämpfen: Designer Yannik Zamboni hatte eine Modenschau auf einem Bahnhof organisiert, bei der es sogar Publikumsverkehr gab. Und auch ein Fotoshooting mit dem Motto „Alice im Wunderland“ brachte die Kandidatinnen an ihre Grenzen. Herausgeflogen sind Emilia, Eliz und Zoey. Die größte Überraschung in der fünften Folge „Das Umstyling“ sind Sarah und Tracey. Sarah will sich partout nicht umstylen lassen und steigt deshalb sogar freiwillig aus. Und auch Tracey verlässt freiwillig das Format, da sie wohl die Situation unterschätzt habe.