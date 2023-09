Die übersinnliche Verbindung der Kaulitz-Zwillinge

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Haben Sie sich schonmal gefragt, ob Zwillinge wirklich die Gedanken des anderen lesen können? Erfahren Sie hier, was Bill und Tom Kaulitz dazu Außergewöhnliches zu sagen haben!

Bill und Tom Kaulitz (34) sind als das Power-Zwillings-Duo schlechthin bekannt. Sie arbeiten nicht nur zusammen, sondern stehen sich auch privat extrem nahe – es vergehen kaum 24 Stunden, in denen sie sich nicht sehen. Doch wie eng ihre Verbindung wirklich ist, zeigt sich in einem Interview, dass die beiden Musiker mit der TVDigital geführt haben. MANNHEIM24 weiß, was Bill und Tom Kaulitz da berichten.

Ab Donnerstag, 21. September, kann man Bill und Tom Kaulitz endlich als Juroren bei „The Voice of Germany“ sehen. An ihrer Coach-Seite sitzen noch Rapperin Shirin David (28), der irische Sänger Ronan Keating (46) und der Moderator Giovanni Zarrella (45). Der Kampf um den Sieg wird also kein leichter – aber nichts, was die Zwillinge nicht gemeinsam meistern könnten. (sks)