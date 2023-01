Patzer bei „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch versucht, Situation zu retten

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Wer wird Millionär?“ wird derzeit um drei Millionen Euro gespielt. Einer Kandidatin unterläuft dabei ein Versprecher. Showmaster Günther Jauch tut sein Bestes, um die Situation zu überspielen.

Hürth – Frage um Frage klettern die Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ die Quizleiter hinauf, mit dem Ziel, am Ende um eine Million Euro reicher zu sein. Bekanntlich macht es Günther Jauch (66) den Hoffnungsvollen aber nicht leicht und legt ihnen mit taffen Rätseln aus sämtlichen Lebensbereichen wie Kultur, Politik und Geschichte Hindernisse in den Weg. Wer das richtige Allgemeinwissen mit ins Studio bringt – oder auch einfach nur clever rät – ist am Ende erfolgreich, doch für viele platzt der Traum vom TV-Reichtum schneller als sie „A“ oder „B“ sagen können.

„Rufe in der Vorlesung an“: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin macht während der Aufzeichnung Fehler

Allein die Vorstellung von einer Million Euro zaubert schon Dollarnoten in die Augen, doch bei der „3 Millionen Euro Woche“ des beliebten RTL-Formats erwartet den Sieger mit der dreifachen Prämie derzeit ein regelrechter Geldregen. In mehreren Vorrunden können sich die Ratefüchse für das große „Wer wird Millionär?“-Finale qualifizieren und die Konkurrenz hinter sich zurücklassen. Auf den spektakulären Preis hofft auch Kerstin Jacob-Rauch, die nach der Niederlage ihres Mannes Benjamin in der vorherigen Folge in dem schwarzen Stuhl gegenüber von Günther Jauch Platz nimmt und sich direkt eine Runde weiter spielt.

Souverän und treffsicher beantwortet Kerstin, die in der letzten „Wer wird Millionär“-Folge mitten während der Sendung aufs Klo musste, die Fragen von Günther Jauch. Als es für 32.000 Euro schließlich um ein jährlich stattfindendes, globales Event geht, kommt sie jedoch ins Stocken – auch nachdem sie ihren 50:50-Joker benutzt hat. Zum Glück hat sie als Telefonjoker noch den Professor Dr. Gregor Lang-Wojtasik parat, zu dem sie sich auch prompt durchstellen lässt: „Ich rufe jetzt einfach mal in der Vorlesung an, da freut der sich“, erklärt sie Günther Jauch, der ein wenig verdutzt dreinschaut. „Nächtliche Vorlesung?“, fragt der Quizmaster verwundert, während im Publikum Gelächter zu vernehmen ist.

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?" seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?") zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert.

Nach „Wer wird Millionär?“-Versprecher: Günther Jauch will Panne überspielen

Warum die Moderatorenlegende so reagiert, leuchtet ein: Zwar wird „Wer wird Millionär?“, wie viele andere Rate-Formate, nicht live, sondern im Vorhinein aufgezeichnet, den Schein, dass die Sendung abends stattfindet, will man aber wohl trotzdem wahren. Kerstin braucht einen Moment, um ihren Patzer zu realisieren – immerhin scheint sie damit indirekt bestätigt zu haben, dass die Dreharbeiten tagsüber laufen. „Wo ist denn der Lehrstuhl, der nachts Vorlesung abhält?“, versucht Günther Jauch das ganze zu überspielen und sein Gegenüber schließt sich ihm an: „Ja, ja, die Lehrer, die müssen immer.“

Glücklicherweise liegt der akademisch hochwertige Telefonjoker mit seiner Antwort goldrichtig und nach einer weiteren Frage gelingt Kerstin schließlich der Einzug ins Finale. Bei so viel Jubel und feierlicher Musik war der Versprecher auch bestimmt gleich wieder vergessen – und wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich Universitäten, an denen nachts unterrichtet wird. Eine „Wer wird Millionär?“-Kandidatin verlor wegen ihres Vaters indessen 63.500 Euro. Verwendete Quellen: RTL/Wer wird Millionär?/Folge vom 3. Januar 2023