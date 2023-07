Verspätet und aufgezeichnet: Mallorca-Fernsehgarten wird nicht live übertragen

Von: Melanie Habeck

Für Fans des „ZDF-Fernsehgarten“ ist die Mallorca-Ausgabe das alljährliche Highlight der TV-Show. IPPEN.MEDIA hat nun erfahren, dass die Zuschauer 2023 einige Veränderungen erwarten.

Mainz – Jedes Jahr fiebern die Zuschauer des „ZDF-Fernsehgarten“ auf die legendäre Mallorca-Ausgabe hin. Eine ganze Sendung lang verbreitet Gastgeberin Andrea Kiewel (58) spanische Sommerstimmung. Doch 2023 läuft der Mallorca-Fernsehgarten anders ab, als es das Publikum gewohnt ist.

Programmänderung beim „ZDF-Fernsehgarten“: Mallorca-Ausgabe am 30. Juli hat veränderten Sendeplatz

Auch 2023 kann sich das Live-Spektakel mit Moderatorin Andrea Kiewel über ein treues Publikum freuen. So ist die Show aus Quotensicht ein riesiger Erfolg, denn zuletzt lag der „ZDF-Fernsehgarten“ in der Zuschauergunst stets vor dem ARD-Konkurrenten „Immer wieder sonntags“. Aufgrund der guten Zahlen hält der Sender an alten Traditionen fest und lädt am 30. Juli erneut zu einer Mallorca-Ausgabe – diese ist alljährlich ein absolutes Highlight für die Fans.

Doch die Zuschauer werden den Mallorca-Fernsehgarten in diesem Jahr anders erleben als gewohnt, denn ausgerechnet die beliebte Kultsendung läuft auf einem anderen Sendeplatz – und sie wird auch nicht live übertragen. „Aus organisatorischen Gründen werden wir an diesem Tag wie geplant um 12 Uhr vor Ort auf dem Lerchenberg starten und die Sendung zeitversetzt ab 13.30 Uhr im ZDF ausstrahlen“, erklärt Elisa Schultz (Hauptabteilung Kommunikation ZDF) auf Anfrage von IPPPEN.MEDIA. Grund ist die parallel laufende Weltmeisterschaft im Frauenfußball.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli: Es lebe der Sport

16. Juli: Sommerparty

30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Wegen Fußball-WM: Noch für zwei weitere Termine keine Liveshows geplant

Die Zuschauer sollen sich nicht zwischen der beliebten Sonntagsshow und dem Sportevent entscheiden müssen. Durch die verspätete Ausstrahlung der Sendung mit Andrea Kiewel können die Fans erst beim Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft in der ARD mitfiebern und im Anschluss die Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ verfolgen.

Es ist nicht die erste Programmänderung in diesem Jahr, die das Publikum verschmerzen muss: Am 6. und 20. August 2023 wird der „ZDF-Fernsehgarten“ ebenfalls nicht live vom Mainzer Lerchenberg auf Sendung gehen – auch an diesen zwei Terminen hat die Fußball-WM Vorrang. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA