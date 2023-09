Darum wechselten die Zuschauer am Freitagabend um 21:44 Uhr massenhaft von ARD zu Sat.1

Von: Elena Rothammer

Die TV-Sender lieferten sich am Freitagabend wieder einen erbitterten Kampf um die Quoten. Die ARD performte zur Primetime gut – doch nach rund anderthalb Stunden wanderte ein Großteil plötzlich zur Konkurrenz ab.

Berlin / München – Im deutschen Fernsehen war am Freitagabend zur Primetime wieder das verschiedenste geboten. Die Zuschauer hatten die Qual der Wahl: Von Castingshow-Spannung bei „The Voice of Germany“ über Lego-Spaß auf RTL bis hin zur Filmreihe „Einspruch, Schatz!“ mit ChrisTine Urspruch (53) in der ARD war alles dabei. Für letzteren Sender lief es auch bestens – doch dann scheinen sich einige Zuschauer plötzlich umentschieden zu haben.

Zugunsten von Sat.1: ARD-Quote bricht um 21.44 Uhr plötzlich ein

Nachdem „The Voice of Germany“ am Donnerstag mit einer völlig neuen Jury, bestehend aus Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28) und Ronan Keating (46), auf ProSieben gestartet war, ging es am Freitag bei Sat.1 weiter. Im Quotenduell zwischen „The Voice of Germany“ und der Lego-Show auf RTL gab es auch einen klaren Sieger. Um 21:44 Uhr durfte sich Sat.1 außerdem über reichlich neue Zuschauer freuen – und diese kamen großteils aus der ARD.

Wie aus den AEOS-Insights bei DWDL hervorgeht, hatte die ARD mit einer neuen Folge von „Einspruch, Schatz!“ zur Primetime die Nase vorn. Mit 4,39 Millionen Zuschauern und einer Quote von 17,9 Prozent beim Gesamtpublikum holte sich der Spielfilm den Tagessieg. Das Ganze endete allerdings um 21:44 Uhr – was auch deutlich an der Einschaltquote zu sehen ist. Pünktlich zum Ende des ARD-Films wanderten die Zuschauer zu Sat.1, um dort wohl mit etwas Verspätung noch bei „The Voice of Germany“ einzusteigen.

„Tagesthemen“ konnten ARD-Zuschauer nicht halten

In der ARD hingegen ging es nach „Einspruch, Schatz!“ weiter mit den „Tagesthemen“. Hier sahen aber nur noch 2,84 Millionen Menschen (Marktanteil beim Gesamtpublikum: 12,8 Prozent) zu. Auch der „Tatort“ um 22:21 Uhr konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Die Kurve sank stetig weiter.

Am Freitagabend lief in der ARD „Einspruch, Schatz!“. Um 21:44 Uhr verlor der Sender allerdings zahlreiche Zuschauer an die Konkurrenz auf Sat.1. © ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner & ARD Degeto

Dieses Phänomen dürfte dem Sender bereits bekannt sein. Auch vor wenigen Wochen verlor die ARD plötzlich rund 60 Prozent seiner Zuschauer. Verwendete Quellen: dwdl.de