Ukraine-Krise: Mitten im Karneval ändert Radiosender sein Programm - Im TV wird weiter geschunkelt

Von: Judith Braun

Trotz der Eskalation in der Ukraine sendet der WDR seine Karneval-Sendung. © Screenshot/WDR

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eskaliert. Während deutsche Radiosender teilweise ihr Karneval-Programm absagen, wird im TV weiter geschunkelt.

Köln - Nun ist also doch eingetroffen, was viele befürchtet haben. Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine ist eskaliert. Seit der Nacht zum Donnerstag (24.2.) lässt Präsident Wladimir Putin das osteuropäische Land von russischen Streitkräften von mehreren Seiten angreifen. Die Ukraine rief daraufhin den Kriegszustand aus. Hierzulande zeigten sich Politiker von Putins Schritt entsetzt. Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte den Angriff Russlands auf die Ukraine bereits „auf das Schärfste“. Für Europa ist dieser historische Moment laut Scholz „ein dunkler Tag“.

Die Ereignisse sorgen nicht nur in der Politik für Fassungslosigkeit. Bereits mehrere Promis äußerten sich schockiert auf Instagram zum Kriegsausbruch. Ukrainische Fußballstars reagierten auf die Putin-Invasion mit emotionalen Statements. Und auch deutsche Radio- und TV-Sender zogen bereits erste Konsequenzen.

Ukraine-Konflikt: Mitten in Karneval ändert Radio sein Programm

So änderte der Lokalsender Radio Köln am Donnerstagmorgen sein Programm. Seit 8 Uhr morgens wird dort keine Karnevalmusik mehr gespielt. Nach eigenen Angaben plante der Sender zuvor von 6 Uhr morgens bis Mitternacht Karnevalsmusik zu spielen. Denn am Donnerstag startet mit „Altweiber“ der rheinische Straßenkarneval. „Wir können nicht über den Krieg berichten und drumherum Karnevalsmusik senden“, sagte Chefredakteurin Claudia Schall der Deutschen Presse-Agentur. Zudem wurden Comedy-Blöcke bis 16 Uhr gestrichen. Der öffentlich-rechtliche Sender WDR4 änderte am Vormittag ebenfalls sein Musikprogramm, das unter dem Motto „Karneval hoch 4“ angekündigt war. Stattdessen liefen unter anderem Oldies. Ein Moderator begründete die Umstellung mit dem Angriff auf die Ukraine. Im WDR-Fernsehen wurde allerdings zunächst weiter geschunkelt.

Russland greift Ukraine an: Im Fernsehen wird bei Karneval-Sendungen weiter geschunkelt

Das angekündigte Karnevalsprogramm lief dort weiter. Seit dem Morgen „Kölsche Tön vom Heumarkt - Das Best of der Sessionseröffnung 2021“. In einer Banderole am unteren Bildschirmrand verwies der WDR auf seine Berichterstattung zur Ukraine im Radio und online. Auf dpa-Anfrage teilte der WDR mit, dass man sich später äußern werde. In der Sendung benannten die beiden Moderatorinnen, die nicht verkleidet waren, dann die Problematik. „Wir haben uns natürlich gefragt: Geht das zusammen - Krieg und Karneval“, sagte Moderatorin Sabine Wieseler in der Live-Sendung „Weiber Live“ am Weiberfastnacht-Vormittag.

Man sei zu dem Schluss gekommen: „Ja, wir machen ein Angebot“, so Wieseler. „Wir sind einfach für Sie da, auch für Ihre Gefühle“, ergänzte Moderatorin Anna Planken an die Zuschauer gerichtet. „Es hilft ja auch nichts, wenn wir uns unter der Bettdecke verkriechen“, so Planken. Es sei ein schlimmer Tag, aber daher wolle man für die Zuschauer da sein - die über Emails und WhatsApp über ihre gemischten Gefühle berichten sollen. Es werde in der siebenstündigen Sendung immer wieder um die Ukraine gehen.

Ukraine-Krise: WDR-Sprecherin äußert sich zu Entscheidung für Karnevals-Sendungen

Eine WDR-Sprecherin äußerte sich zu dieser Entscheidung und wies darauf hin, dass das Fernsehen die „WDR Aktuell“-Ausgaben um 12.45 und um 16.00 Uhr verlängern werde. Das WDR Fernsehen habe um 11.00 Uhr zwar die geplante Live-Strecke zum Karneval gestartet, werde aber die Tonalität der aktuellen Situation anpassen. „Die Sendung wird in ihrem Charakter die Ambivalenz der Ereignislage abbilden und über weitere Entwicklungen informieren.“

Und auch Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker wollte den Karneval nicht absagen. „Mir ist wirklich nicht zum Feiern zumute, aber weder ich noch das Festkomitee können und wollen den Karneval absagen“, teilte sie bei einem Empfang im Rathaus mit. Zu Beginn des Straßenkarnevals gedachte die Politikerin mit einer Schweigeminute der Leidtragenden des russischen Angriffs auf die Ukraine. „Die Kneipen schließen und eine Ausgangssperre verhängen können wir ohnehin nicht, das müsste der Landesgesetzgeber tun. Jeder und jede muss für sich selbst entscheiden, ob er oder sie angesichts dieser Situation feiern möchte“, so Reker weiter. (jbr/dpa)