Sechs Wochen auf Theatertournee: Ulrike Frank steigt im Oktober aus GZSZ aus

Jan Kittmann, Ulrike Frank und Wolfgang Bahro bei der 30 Jahre GZSZ Party im Außenset an der Orenstein-&-Koppel-Straße © IMAGO/Frederic Kern

„GZSZ“-Pause wegen Theatertournee: Ulrike Frank geht Ende Oktober mit einem Theaterstück auf Tournee. Die Schauspielerin hat nicht vor, aus der TV-Show auszusteigen.

Hamburg – Ulrike Frank (53) ist seit 2002 und somit seit zwanzig Jahren in der Rolle der Geschäftsfrau Katrin Flemming nicht mehr aus „GZSZ“ wegzudenken und gehört wie Schauspieler Wolfgang Bahro (61) zu den Urgesteinen der TV-Show, ohne die das RTL-Format nicht dasselbe wäre.



In einem Interview mit „TV Movie Online“ bei der „Ernsting‘s Family“-Fashionshow in Hamburg sprach die Schauspielerin jetzt darüber, dass sie die Hoffnung auf ein Liebescomeback zwischen Katrin und Tobias (Jan Kittmann) nicht aufgibt und verriet, dass sie Ende Oktober wegen einer Theatertournee eine längere Pause von der Daily Soap einlege.

Wie es für Katrin und ihren Partner in der TV-Show weitergeht, steht nach der Jubiläumsfolge der Serie in Spielfilmlänge, in der die Geschäftsfrau mit Gerner im Bett landete, noch offen. Sie verkündete hoffnungsvoll: „Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, denn ich glaube an dieses Paar. Sie begegnen sich auf Augenhöhe und die Liebe ist auf jeden Fall da.“

Ulrike Frank steigt im Oktober wegen Theatertournee aus „GZSZ“ aus

Die Prominente erzählte zudem, dass sie Ende Oktober wegen einer Theatertournee für das Stück „Ein gemeiner Trick“ eine sechswöchige „GZSZ“-Pause einlegt. Aufgrund ihres anderen Jobs ist also abzusehen, dass der Star als Katrin Flemming für einige Wochen lang nicht zu sehen sein wird. Welcher Grund in der Serie für die Pause genannt wird, ist noch nicht bekannt.

Weil die beliebte TV-Show mit sechswöchigem Vorlauf läuft, wird Katrin Ende Dezember / Anfang Januar nicht zu sehen sein. Über einen Ausstieg aus der Sendung soll der Star jedoch nicht nachdenken und enthüllte über die Zukunft ihrer Rolle in der Daily Soap: „Ich mag Katrin immer noch super gerne. Ich finde sie großartig, diese Rolle und spiele sie sehr gerne. Solange uns da gute Geschichten einfallen, bin ich dabei.”