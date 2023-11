Umbruch bei Sat.1: Große Veränderungen bei Jörg Pilawas Jahresrückblick

Jörg Pilawa moderiert zum zweiten Mal den Jahresrückblick für Sat.1. In diesem Jahr soll sich jedoch einiges verändern - von der Location bis hin zum Ausstrahlungsdatum.

Köln – Alles neu für Jörg Pilawa (58). Der Moderator wird im Dezember erneut durch den Jahresrückblick von Sat.1 führen. Wie der Sender dem Branchenportal „DWDL.de“ nun allerdings bestätigt, wird sich bei der Ausstrahlung 2023 einiges ändern.

Jahresrückblick von Jörg Pilawa: Neues Datum, neue Location, neue Gäste

Die Sendung wird erneut von der ProSiebenSat.1-Tochter Cheerio Entertainment produziert. Das ist dann aber schon fast alles, was bei Pilawas Rückblick aus dem vergangenen Jahr übernommen wird. Anders als 2022 wird die Show dieses Jahr nach Weihnachten präsentiert. „Unser 2023 - Der Sat.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa“ soll am 27. Dezember um 20:15 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden. Aufgezeichnet wird das Event allerdings schon am 28. November.

Pilawa lädt seine Gäste dieses Mal nicht in das Theater am Berliner Potsdamer Platz – die Sendung wird in den Kölner MMC-Studios gedreht. Mit dabei sind Fernsehkoch Horst Lichter (61), Komiker Wigald Boning (56), TV-Star Caroline Frier (40) und Autorin Elena Uhlig (48). Sie sollen ihr jeweiliges „Highlight des Jahres“ vorstellen. Außerdem wird der Moderator in seiner gewohnten Manier das Wissen der Promis testen und herausfinden, ob sie 2023 „aufgepasst haben“.

Jahresrückblicke im TV: So machen es die anderen Sender

Andere Sender strahlen ihren Jahresrückblick dagegen bereits viel früher aus. „Menschen, Bilder, Emotionen“ mit Steffen Hallaschka (51) läuft bei RTL bereits am 7. Dezember. „Markus Lanz – Das Jahr 2023“ ist im ZDF für den 13. Dezember angesetzt. Die ARD zeigt ihren Jahresrückblick am 19. Dezember.

Jörg Pilawa wechselte im Frühjahr 2022 nach rund acht Jahren bei der ARD zum Privatsender Sat.1. Neben dem Jahresrückblick moderierte er seitdem auch „Quiz für Dich“ und „Zurück in die Schule“.

Apropos: Anfang 2022 wurde der Abgang von Moderator Jörg Pilawa in der ARD bekannt. Sprach der Hamburger damals noch von Wehmut, wird heute klar: Pilawa war deutlich unzufriedener, als bisher bekannt. Verwendete Quellen: DWDL.de