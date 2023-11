„TV total“ verlacht Reporter bei Gaynight in Bremen – Das Warum wird sofort klar

Von: Armin T. Linder

Die Lacher im „TV total“-Publikum waren groß: Die ProSieben-Sendung zeigte einen Ausschnitt der „Buten un binnen“-Berichterstattung vom Bremer Freimarkt. Die nicht so ganz geglückt war.

Köln/Bremen – „TV total“ ist unaufhaltsam auf Fundstück-Suche: Auch unter Stefan-Raab-Nachfolger Sebastian Pufpaff (47), der das Format vor zwei Jahren übernommen hat, werden dort skurrile Entdeckungen aus dem deutschen Fernsehen präsentiert und zum Spott freigegeben. Das Team wurde diesmal unter anderem in Bremen fündig, genauer gesagt bei einem Ausschnitt aus der Regionalsendung „Buten un binnen“. Die war zum Zeitpunkt der „TV total“-Ausstrahlung (15. November.) schon ein paar Wochen alt: Es handelt sich um die Berichterstattung von der „Gaynight“ im Hansezelt auf dem Freimarkt-Volksfest in Bremen, die am 23. Oktober stattfand.

„TV total“ verspottet „Buten un binnen“-Bericht von Freimarkt-Gaynight in Bremen

Von genau dort meldete sich auch Reporter Jan Meier-Wendte. Der 139-sekündige Originalclip ist noch auf der „Buten un binnen“-Homepage zu sehen. Wollen Sie selbst rausfinden, was das „TV total“-Team von Sebastian Pufpaff da bemerkt hat? Dann lesen Sie nicht weiter, sondern gucken selbst rein – und nach 15 Sekunden genau hin.

Wobei sehr, sehr auffällig ist, was da so lustig ist. Meier-Wendte moderiert an: „Als wir so vor 50 Minuten angekommen sind, war noch nicht so viel los, da hatten wir so ein bisschen Angst, ob wir die Atmosphäre hier auch richtig abgebildet kriegen. Aber es hat sich hier wirklich innerhalb kürzester Zeit gefüllt, sodass wir schon Schwierigkeiten haben, zur Bühne zu kommen.“ Dann setzt sich der Reporter in Bewegung, und die Kamera schwenkt durchs Hansezelt.

Nix los bei Schalte zur Gaynight in Bremen – aber Reporter bahnt sich wortreich den Weg

Da ist zu sehen: So richtig rummsvoll ist das noch gar nicht. Bisher scheint eher wenig los zu sein und es ist schon gar keine Partystimmung zu sehen. Doch Meier-Wendte macht weiter: „Aber ich muss Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da einmal mit hinnehmen. Wir sehen, hier ist tatsächlich richtig viel los.“ Stattdessen sehen die TV-Gucker, dass riesige Lücken in der Menge klaffen und nur ein paar verstreute Grüppchen rumstehen, die zu warten scheinen, dass die Party in Gang kommt. Doch Meier-Wendte nimmt die Situation etwas anders wahr: „Und wir müssen uns unseren Weg so ein bisschen durchkämpfen.“ Er sucht sich eine nicht allzu kleine Lücke zwischen zwei Grüppchen und ruft denen zu, als wolle er mal dringend durch: „Entschuldigung ... Entschuldigung ...“

„Ich habe so das Gefühl, er versucht, die Party ein bisschen größer zu machen als sie eigentlich ist“

Wie sich der Reporter seinen Weg bahnt, wo es gar keinen Weg zu bahnen gibt, ist für „TV total“-Mann Sebastian Pufpaff natürlich ein gefundenes Fressen. Seine Spott-Tirade können Sie hier bei Joyn ab etwa 25:10 Minuten bewundern. „Bisher hatte ich keine Ahnung von Bremen, dem Freimarkt oder der großen Gaynight. Ich schätze mal, hier in Köln würden alle darüber lachen. Und selbst der Reporter: Ich habe so das Gefühl, er versucht, die Party ein bisschen größer zu machen als sie eigentlich ist.“

„TV total“-Publikum lacht über Schnipsel aus „Buten un binnen“ von Freimarkt in Bremen

Während der „Buten un binnen“-Schnipsel läuft, bricht das Publikum schon mehrfach in Gelächter aus. „Wo hat denn der Schwierigkeiten?“, frotzelt Pufpaff und lässt danach ein paar Hohn-Tiraden los. Eine Auswahl: „Hör mal, bei mir im Wohnzimmer stehen mehr Leute rum als bei der Party da“, „Da ist mehr Platz als zwischen den Zähnen von Jürgen Vogel“, „Es soll Wüsten geben, die sind dichter bevölkert als das da“, „Es gibt wahrscheinlich mehr Leben im Universum als auf dieser Party, meine Damen und Herren“ – all das wird mit lauten Lachern und Applaus des Publikums quittiert.

Allerdings war Meier-Wendte auch wirklich nicht zu beneiden. Die „Buten un binnen“-Schalte fand ganz offensichtlich viel zu früh statt, als die „Gaynight“-Gäste in Bremen frisch angekommen waren und die Party noch gar nicht in Gang sein konnte. Was hätte er tun sollen? Sich melden mit Worten wie „Hier ist noch gar nix los, voll tote Hose, hoffentlich ändert sich da noch was?“. Vielleicht wäre ein gesunder Mittelweg das Richtige gewesen. Aber er selbst dürfte auch darüber lachen. Unlängst ist ein Schlager-Star im Normalo-Look durch St. Pauli geschlendert – hätten Sie ihn erkannt? (lin)