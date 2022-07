Instagram-Ankündigung

+ © IMAGO/Poolfoto & Instagram/Beatrice Egli Heute (9. Juli) feiern die Schlagerstars die große Schlagerstrandparty 2022. Beatrice Egli meldet sich nun von den Proben und verspricht: „Das wird echt toll“. (Fotomontage) © IMAGO/Poolfoto & Instagram/Beatrice Egli

Florian Silbereisen und seine Festeshows sind zurück. Heute (9. Juli) feiern die Schlagerstars die große Schlagerstrandparty 2022. Beatrice Egli meldet sich nun von den Proben und verspricht: „Das wird echt toll“.

Gelsenkirchen - Die monatelange Feste-Pause von Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) hat ein Ende. Heute steigt die große Schlagerstrandparty in Gelsenkirchen, mit dabei ist auch Beatrice Egli. Die Schlagersängerin meldete sich in ihrer neusten Instagram-Story von den Proben und schwärmt von der TV-Show.

„Unbedingt einschalten“: Beatrice Egli verspricht großes für die Schlagerstrandparty mit Florian Silbereisen

Freudestrahlend meldet sich Beatrice Egli (Leben und Karriere des Schlagerstars) bei ihren 454.000 Instagram-Fans. „Ich bin in den Proben für morgen Abend. Für die große Schlagerstrandparty mit Florian Silbereisen“, verrät die Schlagersängerin. Fans dürfen sich wohl auf ein geballtes Schlager-Feuerwerk gefasst machen, wie sie weitererzählt.

„Das wird echt...boah..“, lässt Beatrice Egli den Satz vor lauter Vorfreude in der Luft hängen. „Ich freu mich so. Es wird echt toll. Ihr solltet unbedingt einschalten. Das müsst ihr sehen. Ich möchte es mit euch teilen“, schwärmt die Schlagersängerin. Was „es“ ist, verrät sie allerdings nicht. Die Premiere ihrer neuen Single liegt aber nahe. „Volles Risiko“ ist vor wenigen Tagen erschienen.

Jürgen Drews und Andreas Gabalier: Starke Gästeliste für die „Schlagerstrandparty 2022“ mit Florian Silbereisen

Natürlich werden Florian Silbereisen und Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) nicht die Alleinunterhalter spielen. Neben den beiden Schlagerstars stehen auch beispielsweise Andy Borg und Andreas Gabalier auf der Bühne. Für sommerlicher Stimmung werden außerden Jürgen Drews, Anna-Carina Woitschack, Howard Carpendale und Michelle sorgen.

Endlich neue Musik von Beatrice Egli: Um ihre neue Single „Volles Risiko“ vorzustellen, springt die Schlagersängerin voll bekleidet mit einem Bauchklatscher in den Pool. Ihre Fans freuen sich natürlich auf die neue Single und eiern das lustige Video. Verwendete Quellen: Instagram/beatrice_egli_offiziell