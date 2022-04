Goodbye Deutschland: Jenny überglücklich nach Openingparty mit Modenschau und DJ

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Vor wenigen Tagen eröffnete „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jenny ihre Modeboutique auf Mallorca. Mit dabei ein DJ und viele Models. In einem Instagram-Beitrag bedankt sie sich bei ihrem Team für die Unterstützung und gibt Einblicke in ihre Opening-Party.

Mallorca - Vor wenigen Tagen präsentierte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin (alle News auf der Themenseite) ihre neue Modeboutique auf Instagram. Nun feiert Jennifer Matthias, auch bekannt als „Jenny Delüx“, das Opening ihrer Boutique auf Mallorca. In einem Instagram-Post bedankt sich die Auswanderin nun bei ihrem Team für ihre tatkräftige Unterstützung.

Name Jennifer Matthias Alter 35 Bekannt aus Goodbye Deutschland (VOX) Kinder Leon Büchner

Jennifer Matthias und Jens Büchner wanderten gemeinsam nach Mallorca aus

Jennifer Matthias zog vor einigen Jahren mit ihrem damaligen Mann Jens Büchner (†49) und ihrem Sohn Leon auf die Sonneninsel Mallorca. Das Team von Goodbye Deutschland begleitete sie dabei (alle Infos über Goodbye Deutschland gibt es hier). Gemeinsam eröffneten sie einen eigenen Modeshop.

Nach dem Tod ihres Mannes hatte Jenny lange Zeit zu kämpfen. Auch die Coronapandemie erschwerten das Geschäft ihrer Modeboutique. Denn aufgrund der wenigen Touristen blieben auch die Umsätze aus. Daraufhin konnte sich Jenny das Leben auf Mallorca nicht mehr finanzieren.

Jennifer Matthias feiert ihr Modeboutique-Opening auf Mallorca © IMAGO / nicepix.world

„Goodbye Deutschland“-Jenny feiert Opening ihrer Modeboutique

Doch all das liegt nun in der Vergangenheit. Denn vor Kurzem berichtet Jenny ihren Instagram-Followern stolz von einer Neueröffnung ihrer Modeboutique auf Mallorca (bei diesen „Goodbye Deutschland“-Stars platzte der Traum). Neben T-Shirts, Kleidern und Schuhen können Besucher dort auch die Ex von Jens Büchner im Shop antreffen.

In ihrem jüngsten Instagram-Posting teilt Jennifer nun Einblicke in ihre Openingparty und bedankt sich bei allen, die sie dabei unterstützen. Nicht nur gab es einen DJ, der mit lauter Musik für gute Stimmung sorgte, auch die Models präsentierten stolz die Kleider der Boutique.

Goodbye Deutschland: Jenny überglücklich nach Openingparty mit Modenschau und DJ

Unter einem Bild bedankt sich Jenny für die tatkräftige Unterstützung: „Besonders auch bei meinem Team für die Unterstützung, die tolle Musik von DJ Pitsch und natürlich bei euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid“, so Jenny. „Es hat mir mega viel Freude bereitet und ich freue mich ganz doll auf diese Saison mit euch“, führt sie in einem weiteren Beitrag fort.

Den gelungenen Opening-Abend ließ Jenny samt Models und Team in einer Bar auf Mallorca ausklingen. Die Eröffnung war also ein voller Erfolg. Bleibt also nur noch zu hoffen, dass das Geschäft ebenso erfolgreich wie das Opening läuft.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

„Goodbye Deutschland“-Lokal musste während der Coronapandemie schließen

Auch anderen Auswanderern machte die Coronapandemie zu schaffen. Deshalb musste ein „Goodbye Deutschland“-Star sein Lokal schließen. Verwendete Quellen: instagram.com/jenny.deluex