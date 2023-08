Händchenhalten & vielsagende Blicke: Silbereisen und Egli heizen Liebesgerüchte bei „Schlagerstrandparty“ weiter an

Von: Melanie Habeck

Seit Wochen wird in der Schlagerwelt darüber gemunkelt, ob Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Paar sind. Bei der „Schlagerstrandparty“ zeigten sich die beiden nun äußerst vertraut miteinander.

Gelsenkirchen – Beim Megaevent „Die große Schlagerstrandparty 2023“ empfing Moderator Florian Silbereisen (42) wieder zahlreiche namhafte Künstler der Schlagerwelt. Da durfte natürlich auch Publikumsliebling Beatrice Egli (35) nicht fehlen. Die Sängerin performte nicht nur einen Song alleine, sondern stand auch gemeinsam mit dem Gastgeber auf der Bühne – und dabei flogen ordentlich die Funken.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli flirten auf der „Schlagerstrandparty“-Bühne

Bereits beim „Schlagerbooom“ knisterte es vor laufenden Kameras mächtig zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Nun heizten die beiden bei der „Schlagerstrandparty“ erneut die Liebesgerüchte an. So nutzte der Moderator sein Interview mit der Musikerin für einen Flirt. „Du hast ja gerade gesungen ‚Verlieb dich nicht ohne mich‘. An wen war diese Message gerichtet?“, fragte er mit vielsagendem Blick. „Das wissen nur wir, Florian“, stieg die Blondine prompt darauf ein.

Doch es blieb nicht nur bei Worten: Auch körperlich kamen sich Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei der „Schlagerstrandparty“ näher: Während der Performance ihres gemeinsamen Hits „Das wissen nur wir“ hielten sie ungeniert Händchen, berührten sich immer wieder und warfen sich tiefe Blicke zu.

Gleiches Farbschema: Auch optisch waren Florian Silbereisen und Beatrice Egli im Partnerlook

Auch vom Styling her sahen Florian Silbereisen und Beatrice Egli aus wie ein Paar. Beide trugen bei der „Schlagerstrandparty“ ein Outfit in den Farben Weiß und Türkis. Laut Aussagen der Musiker war das allerdings im Vorfeld nicht abgestimmt. „Und das ist nicht abgesprochen. Aber das sieht schon sehr ähnlich aus von den Farben“, stellte der Moderator fest, als die Schweizerin die Bühne betrat.

Seit Monaten ranken sich Liebesgerüchte um Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Bei der „Schlagerstrandparty“ turtelten die beiden nun auf der Bühne. © ARD/Die große Schlagerstrandparty 2023 & ARD/Die große Schlagerstrandparty 2023

Nicht nur der Auftritt von Florian Silbereisen und Beatrice Egli sorgte bei der „Schlagerstrandparty“ für große Gefühle. Sängerin Nicole (42) weinte im Gespräch mit dem Gastgeber. Verwendete Quellen: ARD/Die große Schlagerstrandparty 2023