Ist Jochen zu aufdringlich? „Hochzeit auf den ersten Blick“-Streit mit Yasemin eskaliert

Jochen sucht das Gespräch mit Yasemin. Schlussendlich wollen sich beide Zeit für sich nehmen. © Screenshot/ Sat.1 „Hochzeit auf den ersten Blick“ Staffel 10, Folge 4

Das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paar Jochen und Yasemin hat weiterhin dicke Luft. Nun hat Jochen das Gespräch gesucht. Doch Yasemin geht weiterhin auf Distanz.

Bali – Yasemin (31) und Jochen (38) haben sich auf ein gewagtes TV-Experiment eingelassen. Bei der Sat.1.-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ haben sich die beiden vor laufender Kamera das Jawort gegeben, doch vorher gesehen haben sie sich nie. Ein waghalsiges Unterfangen, was sicherlich nicht für jedermann ist. Dass der Angetraute auf Bali auch noch seinen Ehering verloren hat, scheint für Yasemin das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Für sie einfach ein schlechtes Omen. Um die gedrückte Stimmung etwas zu entschärfen, sucht Jochen das Gespräch.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Jochen möchte die Wogen glätten und spricht mit Yasemin

Nach dem Verlust des Eherings fiel die gemeinsame Tour ins Wasser und Jochen und Yasemin brachen auf in ihre Unterkunft. Die eisige Stimmung geht nicht spurlos an Jochen vorbei: „War ja klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Nur es ist für mich immer besser, wenn man mir offen und ehrlich sagt was ist. Ich habe ihr ja auch gesagt, dass, wenn etwas irgendwie nicht passt, die Nase ist zu groß, zu klein, die Ohren stehen mir zu sehr ab oder irgendwas. Ich kann mit allem umgehen, wenn ich weiß, was ist.“

Yasemin überrascht von Jochens Aussagen beim Gespräch

Im Einzelinterview erklärt die verdutzte Yasemin, dass sie überrascht sei von Jochens Antworten. Er pflichtete ihr bei, auch keine Gefühle für Yasemin zu haben. So erklärt sie: „In den letzten Tagen hat das ein bisschen anders ausgesehen, weil von mir kam das Ganze ja nicht. Ich bin nicht auf ihn zugegangen und hab ihn da angefasst und da ein Kuss.“

Auf eine Absprache ließ sich Yasemin allerdings ein. Beide nehmen sich Zeit für sich und suchen das Gespräch mit einer dritten Person. Eine Szene zwischen Yasemin und Jochen zeigt für die „Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans ein sehr eindeutiges Zeichen zu sein. Diese ist allerdings nur online zu sehen.