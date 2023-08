Feuer wütet auf Hawaii: Reimann-Fans in Sorge um Konny und Manu

Von: Elena Rothammer

Teilen

Auf Hawaii greifen verheerende Brände um sich. Die „Goodbye Deutschland“-Stars Konny und Manu Reimanns haben auf der Insel Oahu ihre Existenz aufgebaut. Im Netz häufen sich besorgte Kommentare ihrer Fans.

Hawaii – Die Waldbrände auf Hawaii hinterlassen Verwüstung und Trauer. Todesopfer, niedergebrannte Häuser und Obdachlose – die Ausmaße der Naturkatastrophe sind noch nicht in vollem Maß absehbar, doch die Nachrichten erschüttern schon jetzt die Menschen auf der ganzen Welt. Auch um die „Goodbye Deutschland“-Stars Konny (67) und Manu Reimann (54) machen sich die Fans der Auswanderer große Sorgen. Immerhin betreiben sie auf der Insel Oahu eine Ferienunterkunft.

„Seid ihr in Sicherheit?“: Fans wegen Bränden auf Hawaii in Sorge um die Reimanns

Seit Ende 2015 leben die Reimanns schon auf Hawaii – obwohl sie zuletzt andeuteten, ihre Wahl-Heimat verlassen zu wollen. Im Netz halten sie ihre Fans außerdem auf dem Laufenden, was in ihrem Leben auf Oahu so vor sich geht. Nach den erschreckenden Nachrichten aus Hawaii häufen sich auf Social Media nun aber die besorgten Kommentare.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

In der Kommentarspalte von Manuela Reimanns letztem Instagram-Post erkundigen sich zahlreiche Fans nach ihrem Wohlsein. „Alles gut bei euch? Hab gerade von dem Feuer auf Hawaii gehört!“ und „Seid ihr in Sicherheit und weit weg vom Brand? Das ist so schlimm“, heißt es dort. Andere wunderten sich, dass sich die TV-Auswanderer noch nicht zu der Katastrophe geäußert haben.

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat VOX über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

Entwarnung: Fans von Konny und Manuela Reimann können beruhigt sein

Aufmerksame Fans wissen allerdings, dass diese Sorge unbegründet ist. Schon vor etwa einer Woche dokumentierte Manuela Reimann ihre Reise nach Dallas, um dort Sohnemann Jason zu besuchen. Inzwischen meldete sie sich sogar aus London. Konny hingegen könnte sich derzeit sehr wohl auf Hawaii aufhalten. Das Feuer wütet allerdings rund 185 Kilometer Luftlinie entfernt vom Domizil der Reimanns.

Konny und Manu Reimann haben sich ihre Existenz auf Hawaii aufgebaut. Nachdem dort nun verheerenden Waldbrände um sich greifen, sind viele Fans in Sorge um die „Goodbye Deutschland“-Stars. © picture alliance/dpa / Markus Scholz & IMAGO / ZUMA Wire

Es ist nicht das erste Mal, dass die Reimanns mit einem Feuer in Verbindung gebracht werden. Konny und Manus Tochter Janina Reimann war mitten im Feuer-Drama, als im US-Bundesstaat Oregon ein Waldbrand ausgebrochen ist. Verwendete Quellen: Instagram / manuelareimann