„Ich lasse mich scheiden“: Shania Geiss sorgt mit Tattoo für Ehekrise bei Carmen und Robert

Shania Geiss hat in der neuesten Folge über die Geissens eine Überraschung parat. Sie war heimlich beim Tätowierer und hat sich den Namen ihrer Schwester Davina stechen lassen. Während Carmen begeistert ist, findet Robert das gar nicht gut.

Monaco - Die Geissens-Töchter Shania (17; alles über die Geiss-Tochter) und Davina (18; alles über Davina Geiss) wohnen inzwischen in ihrer eigenen Wohnung und haben ihre eigene Reality-Sendung „Davina & Shania - We Love Monaco“. Trotzdem tritt die Familie oft gemeinsam auf, vor Events machen sich die beiden Töchter auch zusammen mit ihren Eltern hübsch. Zu einem Treffen kam Shania jetzt allerdings zu spät – ohne das Wissen der anderen Familienmitglieder ließ sie sich ein Tattoo stechen. Papa Robert Geiss (58) ist nicht begeistert.

TV-Serie Davina & Shania - We Love Monaco Sender RTL2 Erstausstrahlung 25. April 2022 Besetzung Shania Tyra Geiss, Davina Shakira Geiss

Shania Geiss ließ sich ohne Wissen der Familie den Namen ihrer Schwester tätowieren

Die Frauen der Geiss-Familie zieren schon einige Tattoos, die sie auch miteinander verbinden. So trägt Carmen Geiss (57) beispielsweise ein rotes Herz am Handgelenk, das auch Shania trägt. Außerdem hat Carmen in der Unterlippe „Kiss“ stehen, Shania trägt dort „Honey“.

Davina hat dagegen den Namen ihrer Schwester Shania in Schwarz auf dem Handgelenk stehen. „Es war immer ihr Traum, dass Shania auch mal ihren Namen auf ihrer Haut trägt, aber das wollte sie nie“, erklärt Carmen Geiss den Wunsch von Davina. Dieser ging jetzt in Erfüllung.

Hinter Shanias linkem Ohr steht jetzt „Davina“. © Screenshot RTL2/RTL+/Davina & Shania - We Love Monaco

„Du tust sie auch noch ermutigen“: Robert Geiss ist kein Tattoo-Fan

Das eröffnet Shania ihrer Familie als Überraschung. Carmen Geiss ist begeistert: „Ich finde das eine ganz, ganz süße Sache, dass sie das jetzt gemacht hat.“ Robert ist dagegen überhaupt nicht amüsiert. „Ich finde das nicht gut, ne, diese Tätowiererei“, so der Papa.

Robert Geiss ist daher auch der Einzige, der aus der Geiss-Familie (alle Informationen über die Geissens) bisher noch kein Tattoo hat. Trotz der Ermutigung von Carmen und seinen Töchtern lehnt er dankend ab. „Das haben sie von dir, du tust sie auch noch ermutigen“, ist er eher sauer und schimpft mit Carmen.

„Ich lasse mich scheiden“: Shania Geiss sorgt mit Tattoo für Ehekrise bei Carmen und Robert

Statt sich also selbst ein langlebiges Kunstwerk anzuschaffen, schlägt er an Carmen gerichtet vor: „Dann musst du jetzt ‚Robert‘ machen.“ „Wer? Ich? Ne!“, haut es Carmen Geiss aus den Latschen. „Das verlange ich auf jeden Fall“, besteht Robert allerdings.

Schlagfertig kontert seine Frau: „Niemals. Mann kann man wechseln, aber die Kinder bleiben ja immer die Kinder.“ Robert besteht trotzdem auf seiner Idee und droht: „Ich lasse mich scheiden, wenn du das nicht machst!“ Carmen bleibt hart: „Ist mir sche*ßegal“, sagt sie.

Verwendete Quellen: RTL2/RTL+/Davina & Shania - We Love Monaco 09.05.22