Unfairer Vorteil? „Das perfekte Dinner“-Kandidat lernte mit prominentem TV-Koch

Von: Jonas Erbas

Bei „Das perfekte Dinner“ darf Spaßvogel Lutz am Mittwoch (1. November) zeigen, was er am Herd kann. Die Erwartung ist groß – denn der gebürtige Bremer kann auf die Unterstützung eines Promi-Kochs zählen.

Putzbrunn – Auch am Mittwoch (1. November) muss die München-Runde von „Das perfekte Dinner“ ohne bayerische Schmankerl auskommen: In der an die Landeshauptstadt angrenzenden Gemeinde Putzbrunn empfängt diesmal der extrovertierte Bremer Lutz (45) die bunt durchmischte Runde und gibt sich vorab siegessicher – mit gutem Grund!

„Das perfekte Dinner“-Kandidat Lutz machte Ausbildung mit Sebastian Lege

Denn die Küche ist für Lutz keineswegs neues Terrain: Während andere „Das perfekte Dinner“-Kandidaten eher hobbymäßig kochen, sei sein kulinarisches Interesse „berufsbedingt“, erklärt das selbstbewusste Nordlicht. Der 45-Jährige ist gelernter Hotelfachmann und schwang im Rahmen seiner Ausbildung hier und da auch selbst den Kochlöffel.

„In der Küche stand ein heute nicht ganz unbekannter Herr namens Sebastian Lege. Der hat Koch gelernt und ich habe sein Essen immer weggebracht“, berichtet Lutz. Bis heute ist er mit dem 45-jährigen TV-Koch, der mittlerweile vornehmlich für das ZDF vor der Kamera steht (u. a. „Lebensmitteltricks – Lege packt aus“ oder „ZDFbesseresser“), befreundet: „Das war Liebe auf den ersten Teller. Wir haben uns gleich verstanden und dann in einer WG zusammen gewohnt.“

Während seiner Ausbildung lernte „Das perfekte Dinner“-Kandidat Lutz den späteren TV-Koch Sebastian Lege kennen – und schaute sich den ein oder anderen Trick ab © Screenshot/VOX/RTL+/Das perfekte Dinner & Sven Simon/Imago

Ob er sich Tipps von seinem prominenten Freund geholt hat, verrät Lutz nicht – dafür aber, dass dieser ihn einst als „kulinarischer Unfall“ beschimpft habe. In Kulinarik-Kreisen scheint der Bremer immerhin bestens vernetzt. So verarbeitet er in seinem Menü fermentierte Zwiebeln und edles Wagyū-Rind „aus der Sterneküche“. „Das kannst du so nicht kaufen“, verrät Lutz, der die feinen Zutaten über einen Freund bezogen hat. Weniger glücklich wirkte Konkurrent Sebastian (37) am Vortag: Der hatte bei „Das perfekte Dinner“ für einen echten Ekel-Moment gesorgt. Verwendete Quellen: „Das perfekte Dinner“ (VOX/RTL+; Folge vom 1. November 2023)