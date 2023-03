Unfall bei den Geissens mit Familienhund Maddox

In der neuen Folge von „Die Geissens“ bricht zwischen Vater Robert und Tochter Shania Streit aus. Grund ist ein Zwischenfall mit Familienhund Maddox. © RTL+ & Instgagram: maddoxgeiss

Ventimiglia, Italien – Bei Familie Geiss ist immer was los! Wie Fans des Reality-Formats „Die Geissens — eine schrecklich glamouröse Familie“ wissen, wird es im Alltag der Multimillionäre eigentlich niemals langweilig. In der neuesten Folge der familieneigenen Doku-Show kam es jetzt jedoch zu einem unglücklichen Zwischenfall, der insbesondere Tochter Shania (18) ordentlich auf die Palme brachte. Das eigentliche Opfer des Unfalls war allerdings Familienhund Maddox: Doch glücklicherweise kam der kleine Yorkshire Terrier noch einmal mit dem Schrecken davon.

Ein Kamerateam begleitete Familie Geiss für die Aufnahmen zur neuen „Die Geissens“-Folge bei einer Einkaufstour auf den Großmärkten im italienischen Ventimiglia. Abgelenkt von den zahlreichen Angeboten der Verkäufer schaute Vater Robert (59) offenbar nicht, wohin er trat — und stolperte kurzerhand über den kleinen Maddox, der daraufhin die Flucht ergreifen wollte. Zwar zog sich der Vierbeiner dabei keine Verletzungen zu, doch für Geiss-Nesthäkchen Shania war die Unachtsamkeit ihres Vaters trotzdem zu viel.

Robert Geiss sorgt mit seiner Unachtsamkeit für Ärger bei Tochter Shania

„Dein Problem ist, dass du immer nach vorne läufst, guckst dir was an und läufst dann rückwärts“, wirft Shania Geiss ihrem Vater Robert nach dem Unfall mit Yorkshire Terrier Maddox vor. Der Unternehmer scheint sich derweil keiner Schuld bewusst zu sein und kontert: „Ich habe doch mit dem Hund nichts zu tun!“ Das will die Promi-Tochter jedoch nicht auf sich sitzen lassen: „Der Hund folgt dir, Papa, du hast deinen Fuß dahin getan und dann hast du ihn eingequetscht!“

Plötzlich ist auch Robert in Sorge um Maddox: „Jetzt fängt er auch noch zu humpeln an.“ Doch wie es scheint, hat die Geiss-Fellnase den kleinen Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen überlebt. Ob der süße Terrier, der sogar seinen eigenen Instagram-Kanal besitzt, trotzdem vom Tierarzt durchgecheckt werden muss, ist in der neuen Folge von „Die Geissens“ zu sehen, die am heutigen Montagabend ab 20.15 Uhr auf RTL II ausgestrahlt wird.