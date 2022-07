„Komplett-Knockout“: Unfall-Drama beim „Promi-Büßen“ – Daniele Negroni muss ins Krankenhaus

Knie-Kopfnuss

+ © Screenshots ProSieben/JOYN/Das große Promi-Büßen Daniele Negroni wurde nach einem Spiel beim „Promi-Büßen“ mit dem Notarzt weggefahren. © Screenshots ProSieben/JOYN/Das große Promi-Büßen

Daniele Negroni tritt in Challenges bei „Das große Promi-Büßen“ an. Bei vollem Körpereinsatz bekommt er das Knie von Kontrahent Simex an den Kopf. Er wird mit dem Krankenwagen weggebracht.

Erzberg - Beim großen „Promi-Büßen“ treten elf „Promis“ in Challenges gegeneinander an und sollen nebenbei für ihre Sünden geradestehen. Für den Beichtstuhl geht es zu Olivia Jones (52), die die Teilnehmer der neuen Reality-TV-Show mit ihren Verfehlungen konfrontiert.

Daniele Negroni wird beim „Promi-Büßen“ von Simex mit dem Knie am Kopf getroffen

Beim ersten Spiel treten die Reality-Stars in Teams gegeneinander an: Beim „Reifen-Rugby“ muss der einstige DSDS-Star Daniele Negroni (26) gegen YouTuber Simex (Tim Sand; 21) ran. Ziel ist es, einen Reifen aus der Mitte eines Schlammfeldes auf den Holzpfahl des eigenen Teams aufzufädeln.

+ Daniele Negroni klammert sich nach dem Knie-Treffer an den Pfahl seiner Mannschaft. © Screenshot ProSieben/Das große Promi-Büßen 07.07.22

„Ich habs am Anfang komplett mit dem Schlamm unterschätzt“, erklärt Daniele Negroni den ProSieben-Kameras. Und weiter: „Als ich hier reingekommen bin, habe ich mir gesagt, dass ich auf jeden Fall über meine Grenzen gehe und dass es nichts gibt, was mich stoppt.“ Während er um den Reifen rang, stoppte ihn dann unvorhergesehen aber doch etwas: „Dann kam das Knie von Simex an und das war der Komplett-Knockout, man“, erinnert sich Daniele Negroni. Um sicherzugehen, dass es ihm gut geht, wurde der 26-Jährige anschließend ins Krankenhaus gebracht.

„Mega die krassen Kopfschmerzen“: Daniele Negroni musste zur Untersuchung ins Krankenhaus

Simex tut das Ganze leid: „So eine Situation war niemals beabsichtigt“, sorgt er sich um den Kontrahenten. Daniele Negroni kommt schließlich aber wieder in das Camp zurück, erklärt aber auch: „Ich habe mega die krassen Kopfschmerzen. Mein Schädel brummt unfassbar. Ich gehe jetzt gleich, für meinen Teil, einfach nur noch schlafen und dann hoffe ich, dass das morgen wieder ein bisschen besser wird.“ Da sein Team mit einem Mann weniger das Spiel aber leider verlor, durfte seine Mannschaft für zwölf Stunden nicht zum Waschen.

Ein anderer Show-Teilnehmer noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Matthias Mangiapane (38) muss beim „Promi-Büßen“ die Fäkalien seiner Promi-Kollegen entfernen und findet das „demütigend“. Verwendete Quellen: ProSieben/Das große Promi-Büßen 07.07.22