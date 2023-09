Dunkle Geheimnisse im Gepäck: Sarah Koch übernimmt neue Rolle bei „Unter uns“

Von: Diane Kofer

Teilen

Gerade wurde bekannt, dass Claudelle Deckert wieder als Eva Wagner für „Unter uns“ vor der Kamera steht, jetzt wurde eine neue Rolle angekündigt: Sarah Koch gehört zukünftig zum Cast der Daily.

Wie RTL jetzt verkündet hat, wird Schauspielerin Sarah Koch (38) zukünftig als Verena Keyser bei „Unter uns“ zu sehen sein. Am 13. September ist die gebürtige Braunschweigerin erstmals in der Vorabend-Daily zu sehen – sie wird sich als Aushilfe in der Konditorei Weigel ganz auf die süßen Dinge konzentrieren. Aber Achtung: In Verenas Leben ist nicht alles, wie es zu sein scheint.

Wickelt sie Jakob um den Finger? Neue „Unter uns“-Rolle hat böse Geheimnisse

Laut ersten Informationen zur neuen Rolle, wird Verena mit Jakob (Alexander Milo) anbandeln. Doch sie verbirgt etwas – und das könnte noch für einige Probleme sorgen. Da die Eventwoche (6. bis 10. Oktober) kurz bevor steht und Sarah aka Verena ebenfalls mit von der Partie sein wird, könnte dort einiges passieren.

Sarah Koch spielt Verena Keyser bei „Unter uns“. Ihre Figur soll nicht nur das Herz von Jakob Huber (Alexander Milo) erobern, sondern auch dunkle Geheimnisse verbergen. © Imago/ Future Image; RTL / Stefan Behrens (Fotomontage)

Die 38-Jährige, deren Mann Samuel Koch (35) 2010 bei „Wetten, dass..? schwer verunglückte, hat sich gut auf den Job in der Schillerallee vorbereitet. Um in der Konditorei zu bestehen, hat sie sich intensiv mit Backwaren beschäftigt. „Zur Vorbereitung auf meine Rolle habe ich mir Online-Kurse zum Thema Backen, insbesondere ‚Brezelbacken‘ angeschaut und meinem Mann tagelang nichts anderes zum Frühstück serviert“, verriet sie. Für einen Quotenaufschwung bei „Unter uns“ sorgte zuletzt Schlagerstar Maite Kelly (43). Verwendete Quellen: RTL