Dschungelcamp-Star Harald Glööckler stürzt bei RTL völligst ab

Von: Jennifer Kuhn

Harald Glööckler wollte von seinem Dschungel-Fame wohl noch etwas profitieren. Doch seine neue Show „Unser neues tierisches Zuhause“ lief bei RTL unter keinen guten Quoten.

Köln - Nach seinem Dschungelcamp-Aus (hier alle News auf der Themenseite) war Modedesigner Harald Glööckler auch weiterhin immer wieder in den Medien. Vor allem in der Zeit von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ bekam der 56-Jährige eine hohe Aufmerksamkeit. Ständig kamen Gerüchte der anderen Camp-Bewohner auf, dass Harald Glööcker nicht ehrlich gewesen sein soll, wie tz.de berichtet.

Name Harald Glöckler Geburtstag- und Ort 30. Mai 1965 in Maulbronn Beruf Modedesigner und Unternehmer Ehepartner Dieter Schroth

Harald Glööckler und Ehemann Dieter Schroth: Alles aus bei dem Liebespaar?

Schon im Dschungelcamp erwähnte der Modedesigner immer mal wieder, dass die Beziehung zwischen ihm uns seinem 73-jährigen Partner nicht so gut laufen würde. Als dann auch noch ein paar Umzugs-LKWs vor der gemeinsamen Wohnung gesichtet worden sind, nahmen die Gerüchte auch weiterhin kein Ende. Seit 35 Jahren sind sie ein Paar. Im Dschungelcamp bestätigte Harald Glööcker auch, dass sein Ehemann unter Depressionen leidet.

Ja, der Modedesigner zog aus der gemeinsamen Wohnung aus - und ging nach Berlin. Doch eine Liebeskrise sei es nicht, eher sei es das Geschäft, dass Glööckler in die Hauptstadt ziehe. „Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt, sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach und mein Mann hat mit 73 Jahren das Recht in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen“, stellt der 56-Jährige gegenüber Bild klar.

Harald Glööckler bekommt eigene TV-Show

Mit „Unser neues tierisches Zuhause“ bekam Harald Glööckler seine eigene TV-Show bei RTL. Und erfüllte sich damit einen großen Traum. Er selbst ist ebenfalls Hundebesitzer, sein Papillon-Zwergspaniel Billy King weicht ihm nicht von der Seite.

In der Show soll es um das tierische Wohl der Vierbeiner gehen. Harald Glööckler besuchte verschiedene Familien - um gemeinsam mit ihnen und ihren Haustieren ein neues und luxuriöses Zuhause zu bauen. Sei es im Garten oder in den eigenen vier Wänden. Doch es schien so, als würde die Sendung, die an einem frühen Sonntagabend auf RTL ausgestrahlt wurde, nicht ganz so gute Quoten einbringen.

Quotendesaster für Dschungelcamp-Star Harald Glööckler: Format-Absturz bei RTL

Miese Quoten für „Unser neues tierisches Zuhause“. Der neuen RTL-Sendung von Harald Glööckler. Im Schnitt sahen nur 1,41 Millionen Zuschauer am Sonntag die Sendung. „Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 7,1 Prozent, beim Gesamtpublikum wurden 5,9 Prozent Marktanteil erzielt“, heißt es laut dwdl.com.

Harald Glööckler machte selbst auf seinem Instagram-Account Werbung für seine RTL-Sendung. Und auch die Zuschauer zeigten sich durchaus begeistert von dem Format. „Eine schöne, unterhaltsame Familiensendung. Jeder kann zugucken, weil Herr Glööckler wertschätzend kritisiert und Punkte verteilt“, kommentierte eine Userin unter seinem Instagram-Posting.

Fans von Harald Glööckler kommentierten seinen Beitrag auf Instagram © instagram.com/haraldgloeoeckler_official

Harald Glööckler zeigt sich mit neuer Frisur nach dem Dschungelcamp

Ist er das wirklich? Kurz nach dem Dschungelcamp zeigte sich der 56-jährige Modedesigner mit einem ganz neuen Style. Mit einem langen Longbob und einer Corsage präsentierte sich der Ex-Dschungelcamp-Star auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Verwendete Quellen: Bild.de, dwdl.com, Instagram