Erster Drehtag bei „Unter uns“: So anders sah Claudelle Deckert vor 22 Jahren aus

Teilen

Claudelle Deckert heute und am Anfang ihrer „Unter uns“-Zeit © RTL+

Im März 2001 war Claudelle Deckert erstmals in ihrer Rolle als Eva Wagner bei „Unter uns“ zu sehen. Auf Instagram können die Fans Vorher-Nachher-Bilder vergleichen.

Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Claudelle Deckert (49) steigt bei „Unter uns“ aus – und zwar für immer. Nach 22 Jahren müssen sich die Fans leider von der Schauspielerin und ihrer Serienfigur Eva Wagner verabschieden. Ihren Ausstieg begründete die Darstellerin damit, dass sie gerne mehr Zeit mit ihrem Ehemann und Manager Peter Olsson verbringen möchte. Der schwedische Unternehmer sei „die Liebe ihres Lebens“, so Claudelle. „Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job.“

Die letzte Folge mit Eva Wagner gibt es am Freitag (10. März) auf RTL zu sehen. Der offizielle „Unter uns“-Fanclub nahm den traurigen Abschied zum Anlass, um einen Blick zurück zu werfen. Auf Instagram postete der Kanal eine Reihe von Fotos, die eine junge Claudelle in ihrer Rolle zeigen. „So kam Eva Wagner in die Schillerallee“, lautete die Bildunterschrift. Die Schnappschüsse zeigen Claudelle mit anderen Serienstars wie Wayne Carpendale (45), der Maximilian Pfitzer spielte, und Bianca Hein (47) alias Meike Wagner.

Lob für Claudelle Deckert: „Hast dich wirklich unfassbar gut gehalten“

Damals wurde Claudelles Rolle wie folgt beschrieben: „Eva Wagner ist die Schwester von Meike Wagner und eine zickige und intrigante Jura-Studentin. Sie zieht in die Dach-WG der Schillerallee 10 ein.“ Später wurde aus Eva eine erfolgreiche Rechtsanwältin, wie die „Unter uns“-Zuschauer wissen. Auf den Fotos trägt die Schauspielerin deutlich kürzere und blondere Haare sowie einen fransigen Pony.

Die Fans nutzten den Post, um in Erinnerungen zu schwelgen. „Ach Gott, wie die Zeit doch schnell vergeht“, zeigte sich eine Userin nostalgisch. Eine weitere kommentierte: „Erinnere mich so gut daran.“ Andere Follower nutzen die Gelegenheit, um Claudelle mit Komplimenten zu überhäufen. „Schade, dass du nicht mehr dabei bist, habe eigentlich nur wegen dir geschaut“, war so zu lesen. Auch das jugendliche Aussehen der heute 49-Jährigen wurde angesprochen. „Siehst noch genauso aus! Hast dich wirklich unfassbar gut gehalten, Claudelle“, lautete das Lob einer Userin.