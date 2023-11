Notarzteinsatz bei „Promi Big Brother“: Sat.1 setzt Livestream sofort aus

Von: Lukas Einkammerer

Während des „Promi Big Brother“-Livestreams kam es zu einem Notarzteinsatz. Grund dafür: Eine Kandidatin erlitt einen Kreislaufkollaps.

Köln – Neben den regulären „Promi Big Brother“-Folgen, die Sat.1 täglich abends ausstrahlt, läuft auf der sendereigenen Streamingplattform Joyn parallel ein 24-Stunden-Livestream, bei dem Zuschauer die Geschehnisse im Container in Echtzeit mitverfolgen können. Am Donnerstag (23. November) kam es dabei aber zu einem schockierenden Zwischenfall – denn plötzlich mussten Sanitäter anrücken und der Stream unterbrochen werden.

„Luftnot“: Paulina erleidet bei „Promi Big Brother“ Kreislaufkollaps

Die turbulenten Szenen aus dem „Promi Big Brother“-Livestream vom Donnerstag bekommen Zuschauer vermutlich erst in der neuen Folge am Freitagabend zu sehen, schon vorab berichteten diverse Medien, wie etwa tag24.de, aber über das, was sich am Vortag zugetragen hat. Denn als Paulina Ljubas (26) auf die Toilette gehen wollte, erlitt sie plötzlich einen Kreislaufkollaps und musste vom Notarzt versorgt werden. Viel bekamen die Stream-Zuschauer davon aber nicht mit – statt der prominenten Insassen wurde knapp zehn Minuten lang nur der Eingangsbereich der Container-WG gezeigt.

„Ich habe dann in der Toilette schon gemerkt, dass es mir nicht gut geht, hatte Luftnot. Ich habe kaltes Wasser über die Hände laufen lassen. Hat nichts gebracht“, erklärt Paulina nach Wiederaufnahme des Livestreams, „das ist voll übel, wenn Du Dich nicht mehr verständigen kannst.“ Sie sei dann in den Vorraum gekrochen, um die Kameras auf sich aufmerksam zu machen.

Das Erfolgsrezept „Big Brother“ Wie auch viele andere Realityshows stammt „Big Brother“ aus den Niederlanden. Dort läuft das Format, das die bis dahin noch unbekannten Teilnehmer in einer geschlossenen Gemeinschaft gegeneinander antreten lässt, seit 1999. Inzwischen finden sich in aller Welt Ableger, wie etwa das äußerst erfolgreiche „Celebrity Big Brother“, das für „Promi Big Brother“ als Vorlage diente. Der Name der Sendung basiert auf dem Konzept des „großen Bruders“ aus dem dystopischen Roman „1984“ des britischen Schriftstellers George Orwell – ein düsteres Omen für alle Mutigen, die sich in den Container wagen.

Nach Notarzteinsatz bei „Promi Big Brother“: Sat.1 reagiert mit Statement

Kurz nach Paulinas medizinischem Notfall meldete sich Sat.1 mit einem Statement in den sozialen Medien zu Wort. „Im Aufenthaltsraum hatte Paulina Ljubas heute am frühen Abend Kreislaufprobleme“, schrieb der Sender bei X (ehemals Twitter) und erklärte: „Die 26-Jährige hat zu wenig getrunken. Ein Sanitäter war direkt zur Stelle und hat Paulina direkt versorgt. Ihr geht es wieder gut.“

Auch sonst geht es bei „Promi Big Brother" dieses Jahr wieder wild her. Neben Iris (56) und Peter Klein (56) sorgt vor allem Jürgen Milski in der Container-Wohngemeinschaft für viel Wirbel. In der letzten Folge der Reality-Show ging der Moderator auf Paulina los.