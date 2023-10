Diese „Friends“-Momente mit Matthew Perry bleiben für immer unvergessen

Von: Lukas Einkammerer

Matthew Perry ist tot. Der „Friends“-Star ist am Wochenende gestorben – und hinterlässt ein unvergleichbares Vermächtnis.

Los Angeles – „Friends“-Fans in aller Welt trauern um Matthew Perry. Der Schauspieler ist im Alter von 54 Jahren gestorben, wie US-amerikanische Medien am Sonntagmorgen (29. Oktober) berichteten. Mit seiner Rolle als Chandler Bing hat er TV-Geschichte geschrieben und für unzählige Momente gesorgt, an die sich TV-Fans noch lange erinnern werden.

Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Mit „Friends“ ist der Schauspieler zur Legende geworden. © IMAGO/United Archives; IMAGO/Avalon.red; IMAGO/Cinema Publishers Collection (Fotomontage)

Egal ob seine herrlich sarkastische Art, die märchenhafte Liebesgeschichte mit Monica (Courteney Cox, 59) oder seine On-Off-Affäre mit der exzentrischen Janice (Maggie Wheeler, 62) – Matthew Perry ist als Chandler Bing Sitcom-Kult geworden und wird von Fans auch 19 Jahre nach dem Serienfinale immer noch gefeiert.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Das Halloween-Kostüm

Halloween steht vor der Tür und auch in den zehn Staffeln von „Friends“ war „All Hallow‘s Eve“ oft Thema. Bei einer Party in Monica und Rachels Apartment in der Folge „Häschen gegen Space-Trottel“ trat Phoebe (Lisa Kudrow, 60) im Superwoman-Kostüm auf – für Lacher sorgte aber vor allem Chandlers Verkleidung als pinker Hase mit langen Ohren und Schnurrhaaren, die Monica ihm als Anlehnung an sein Lieblingsbuch „The Velveteen Rabbit“ (deutsch: „Der kleine Schmusehase“) besorgt hatte.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Der Thanksgiving-Flashback

In „Friends“ gab es so einige skurrile Outfits, am allermeisten dürften sich Fans aber an die 80er-Jahre-Version von Chandler erinnern, die in einer Rückblick-Folge auftrat. Mit hoch gestylten Haaren, die Hörnern ähnelten, bot er einen urkomischen Anblick und einen ziemlichen Kontrast zu dem Chandler, den Fans bis dahin kennen und lieben gelernt hatten. Was an der Szene aber ganz besonders ist: Es war die erste Begegnung mit Monica – und der Beginn einer langen Liebesgeschichte.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Chandlers „Work-Out-Routine“

Sich aufzuraffen, Sport zu machen, kann schwer sein und genau so scheint es Chandler zu gehen. In einem kurzen, aber genauso lustigen Clip, hüpft er aus dem Bett, macht im Pyjama schnell eine einzige Liegestütze – und kriecht dann gleich wieder zurück unter die Decke. Chandler vom feinsten eben.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Der Hochzeitstanz

Monica und Chandlers Hochzeit war zwar sehr emotional und tränenreich, für Lacher war mit „Mr. Bing“ und seinen etwas sonderbaren Tanzmoves aber selbstverständlich auch gesorgt. Zum Schreien war dabei vor allem, als er seine wilden Bewegungen plötzlich nicht mehr unter Kontrolle hatte, nach hinten umkippte, Monicas Mutter Judy (Christina Pickles, 88) dabei den Rock wegriss und ihre rote Unterwäsche entblößte.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Der britische Akzent

Da Ross‘ neue Freundin Emily (Helen Baxendale, 53) aus England kam, konnte es sich Chandler nicht entgehen lassen, die junge Frau nachzuahmen – und versuchte sich selbst an einem britischen Akzent. Er fragte nach einer „Cup of tea“ und warf völlig wirre Wörter in den Raum, die so bestimmt kein Engländer jemals gehört hatte. Monica war davon ziemlich genervt, Zuschauer zu Hause hingegen aber völlig aus dem Häuschen.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Die Dampfbad-Begegnung

Sich mit den Schwiegereltern anfreunden ist oft nicht leicht – und auch Chandler hatte in „Friends“ durchaus seine Probleme mit Monicas Vater Jack (Elliott Gould, 83). Nach einem Racquetball-Spiel gingen die beiden gemeinsam ins Dampfbad, weil Chandler nichts sehen konnte, setzte er sich dabei aber versehentlich auf Jacks blanken Schoss. Peinlich für ihn, zum Brüllen für die Zuschauer.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Der Heiratsantrag

Bei allen Witzen und frechen Sprüchen gibt es im Leben von Chandler Bing auch die ganz großen, emotionalen Momente. Bei Kerzenschein und mit reichlich Tränen stellten sich Monica und er im Finale der sechsten Staffel die Frage aller Fragen – und wurden damit zu einem der ganz großen Liebespaare der TV-Geschichte.

Matthew Perrys beste „Friends“-Momente: Chandler und Monica werden Eltern

Ein Großteil der späteren „Friends“-Staffeln drehte sich um Monica und Chandlers Familienplanung, bei der ihnen vom Leben leider einige Steine in den Weg gelegt wurden. Nachdem es mit eigenen Kindern nicht geklappt hatte, adoptierten sie in der 10. Staffel schließlich die Zwillinge Erica und Jack. Ihre Lieblingscharaktere nach so vielen Jahren als stolze Eltern zu sehen – das dürfte bei vielen „Friends“-Zuschauern für feuchte Augen gesorgt haben.

Stolze 236 Folgen lang stand Matthew Perry als Chandler Bing bei „Friends“ vor der Kamera und auch wenn die Fangemeinde der Kultserie gerade trauert, ist eines sicher: Mit seiner Rolle ist er unsterblich geworden. Das letzte Foto, das Perry von sich geteilt hat, sorgt derweil für Gänsehaut. Verwendete Quellen: Instagram; Entertainment Weekly