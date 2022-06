Auszeit von GZSZ: Valentina will „große und lange Fernreise“ machen

Teilen

Valentina Pahde will sich eine Auszeit von GZSZ nehmen © Imago

Valentina Pahde hat ordentlich Fernweh. Im November will die GZSZ-Schauspielerin Deutschland und dem Kolle-Kiez den Rücken kehren.

Den GZSZ-Fans steht ein trauriger Abschied bevor: Valentina Pahde (27) wird bald für eine Weile von der Bildfläche verschwinden. Auf Instagram kündigt die Schauspielerin an, sich eine „große und lange Fernreise“ zu gönnen, wenn sich das Wetter hierzulande in ein tristes Grau verwandelt. Das bedeutet, dass der Kolle-Kiez eine Weile ohne ihre Serienrolle Sunny auskommen muss. Ihren langen Urlaub will sich Valentina im November nehmen.

Beim Reiseziel ist sie aber derzeit noch etwas unschlüssig und fragt deshalb ihre Community um Rat. „Immer gerne her mit euren Tipps“, bittet Valentina die Fans. Als Anhaltspunkt gibt die blonde Schönheit an, ein riesengroßer Fan von Hawaii zu sein. Die Insel habe sie sehr „beeindruckt“. Wo es letztendlich für Valentina hingeht, werden ihre Follower wohl früher oder später auf Instagram mitverfolgen können. Eine Sache scheint aber sicher zu sein: Der TV-Star will sich am Urlaubsort eine ordentliche Portion Sonnenschein gönnen.

Valentina Pahde will einen Wellness-Urlaub machen

Bereits Anfang des Monats kündigte Valentina an, sich eine längere Auszeit nehmen zu wollen. „Ich würde ja mal gerne für einen Monat weg“, gab sie gegenüber RTL an. Damals hatte sie auch schon ein konkretes Reiseziel im Kopf. „Ich würde super gerne nach Bali, das habe ich mir schon immer gewünscht“, verriet sie.

Die gebürtige Münchnerin sehnt sich offenbar danach, für eine Weile komplett abschalten zu können. „Ich würde super gerne einfach Wellness machen, Meditation, Yoga, Schwimmen, Schlafen, Handy aus und viele Bücher lesen. Das würde ich mir so sehr wünschen!“, fügte sie hinzu. GZSZ-Kollegin Chryssanthi Kavazi (33) unterstützt Valentina dabei, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. „Aber du machst es ja nie, und deswegen sage ich immer: ‚Välly, du musst das mal machen‘!“, feuerte sie ihren Co-Star an.

Obwohl Sunny natürlich im Kiez fehlen wird, ist Valentina Pahde nur zu wünschen, dass sie sich ihren ersehnten Urlaub gönnen kann. Und die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, im neuen Jahr eine braun gebrannte und hoffentlich tiefenentspannte Valentina zurück auf dem Bildschirm zu sehen.