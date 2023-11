Vanessa in Tränen: Aleks‘ „Sommerhaus“-Liebesbrief geht nach hinten los

Von: Elena Rothammer

Im „Sommerhaus der Stars“ sollen dieses Mal Liebesbriefe an die Partnerinnen geschrieben werden. Aleks Petrovic bringt diese Aufgabe jedoch mehr schlecht als recht über die Bühne – sehr zum Leidwesen seiner Freundin Vanessa.

Bocholt – Bei „Das Sommerhaus der Stars“ soll es in Folge 10 (läuft am 8. November um 20:15 Uhr) romantisch werden: Die Männer und Hanna Sökeland (29) müssen Liebesbriefe an ihre Partnerinnen schreiben. Die meisten Kandidaten lassen ihren Gefühlen freien Lauf und beim Vortag bleibt kaum ein Auge trocken. Als Aleks Petrovic (32) sein Werk für Vanessa (23) vorträgt, fließen auch bei ihr Tränen – allerdings vor Enttäuschung, anstatt vor Rührung.

Tränen der Enttäuschung: Aleks liefert im „Sommerhaus“ emotionslosen Liebesbrief ab

Nachdem zuletzt Serkan Yavuz im „Sommerhaus“ mit seiner Aleks-Hetze polarisiert hatte, sollte in der zehnten Folge für kurze Zeit alles im Zeichen der Liebe stehen. Doch während alle anderen Teilnehmer in ihren Briefen ihr Herz ausschütten, bleibt es bei Aleks weitaus sachlicher. Er schreibt für Vanessa eine Zusammenfassung ihrer Zeit im „Sommerhaus“ und zählt gewonnene Challenges auf. „Anschließend retteten wir uns dreimal in den drei nachfolgenden Runden und zeigten vor allem uns, was für ein unfassbar starkes Team wir sind“, heißt es in dem Liebesbrief unter anderem.

Schon beim Vortrag steht Vanessa ins Gesicht geschrieben, wie enttäuscht sie von den emotionslosen Worten ist. Anschließend lässt sie Aleks das auch wissen. „Das waren kaum persönliche Worte. Ich war schon sad. Du hast nicht einmal gesagt, was du an mir schätzt, was du an mir liebst. Jeder hat schöne Worte bekommen. Du hast das jetzt für die Leute gemacht“, kritisiert sie sein Werk.

Im Interview geht Vanessa sogar noch weiter und schimpft unter Tränen: „Du kannst froh sein, dass ich da drinnen nicht meine richtige Enttäuschung gezeigt habe. Dieser Liebesbrief war null schön für mich. Das hat mir nur noch mehr gezeigt, dass wir gar nicht auf einer Ebene sind, null.“ Aleks kann das kaum glauben. „Hätte ich keinen Brief geschrieben, wäre es wohl besser gewesen“, zieht er lediglich sein Fazit, woraufhin Vanessa nur zustimmen kann.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu fanden bei „Temptation Island V.I.P.“ zusammen Schon von Beginn an hatten Aleks und Vanessa mit Kritik von außen zu kämpfen. Der Grund: Die beiden lernten sich bei „Temptation Island V.I.P.“ kennen. Damals war Aleks noch mit Christina Dimitriou liiert und wollte im Rahmen der Show die Treue testen. Seine damalige Freundin hatte er aber innerhalb weniger Folgen vergessen. Obwohl der Realitystar noch in einer Beziehung war, fragte er noch in dem Format Vanessa, die damals als Verführerin dabei war, ob sie mit ihm zusammen sein will.

Nach „Sommerhaus“-Dreh: So steht Vanessa heute zu Aleks‘ Liebesbrief-Pleite

Der Dreh liegt inzwischen sechs Monate zurück. In einem Instagram-Video rollen Aleks und Vanessa die Situation aber nochmal auf. „Der hat mich so schockiert, der Liebesbrief, weil ich halt wusste, Aleks kann es besser und Aleks sagt sonst schönere Sachen“, erklärt Vanessa. Inzwischen zeigt sie aber auch Verständnis und betont: „Dass man die Emotionen vor diesen ekligen Menschen auch nicht aussprechen wollte, weil die uns eh niedergemacht und sich über unser Kennenlernen lustig gemacht haben und verurteilt haben – da konnte ich es auch verstehen, dass man da gehemmt war, Emotionen zu zeigen.“

Im „Sommerhaus der Stars“ sollten dieses Mal Liebesbriefe an die Partnerinnen geschrieben werden. Aleks Petrovic brachte diese Aufgabe mehr schlecht als recht über die Bühne – sehr zum Leidwesen seiner Freundin Vanessa. © Screenshot / RTL / „Das Sommerhaus der Stars“ & Screenshot / RTL / „Das Sommerhaus der Stars“

Vor dem „Sommerhaus“ wurden Aleks und Vanessa wegen ihrer Kennenlerngeschichte bei „Temptation Island V.I.P.“ immer wieder öffentlich verurteilt. Jetzt richtet sich der Shitstorm aber vor allem gegen Serkan Yavuz (30) und auch Jessi (28) und Hanna (29) werden wegen ihres Verhaltens im „Sommerhaus“ von Eric Sindermann (35) scharf kritisiert. Verwendete Quellen: Instagram; RTL