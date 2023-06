Sie spielt sich selbst: Vanessa Mai bekommt Gastrolle bei „Sturm der Liebe“

Teilen

Vanessa Mai ist ein echtes Multitalent. Demnächst beweist die Sängerin ihr Schauspieltalent in der ARD-Soap „Sturm der Liebe“.

München – Für Vanessa Mai (31) könnte es derzeit nicht besser laufen. Die beliebte Schlagersängerin verkündete bereits vor einigen Monaten, dass sie erneut mit ihrer früheren Band „Wolkenfrei“ ins Studio gehen wolle. Der entstandene Song mit dem Titel „Selfie von heut Nacht“ besetzt derzeit den ersten Platz der Airplay-Charts und auch als Solokünstlerin ist Vanessa Mai dauerhaft gefragt. In den kommenden Monaten wird die Schlagerprinzessin auf einigen Open-Air-Konzerten singen, außerdem ist sie regelmäßig in den einschlägigen TV-Schlagersendungen zu sehen.

Doch Vanessa Mai ist ganz offensichtlich eine echte Powerfrau und schafft es auch neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere, weitere Projekte in Angriff zu nehmen. Eines davon ist beispielsweise ein Cameo-Auftritt in der ARD-Soap „Sturm der Liebe“. Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, wird Vanessa nämlich demnächst in einer Folge der beliebten Vorabendsendung zu sehen sein. Sie übernimmt dabei jedoch keine fiktive Rolle, sondern spielt einfach sich selbst — sehr zur Freude ihrer Fans.

Vanessa Mai mit den „Sturm der Liebe“-Darstellern Antje Hagen und Sepp Schauer © ARD/Christof Arnold

Für Vanessa Mai war ihr Auftritt in „Sturm der Liebe“ eine Herzensangelegenheit

Offenbar ist Vanessa Mai selbst ein großer Fan von „Sturm der Liebe“. Umso mehr freute sie sich, jetzt selbst in der Seifenoper mitspielen zu dürfen. In einem Pressestatement heißt es: „Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von ‚Sturm der Liebe‘ verbringen zu dürfen. Als Fan der Serie hatte ich mir vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirkt und mir dadurch ein bisschen der Zauber genommen wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt. Ich habe den Besuch in Bichlheim sehr genossen.“

In Folge 4055 besucht Vanessa Mai den „Fürstenhof“ für eine „Auszeit vom hektischen Alltag ihrer aktuellen ‚Wolkenfrei’-Promotiontour.“ Dabei freut sie sich „ganz besonders auf den legendären Schweinsbraten von Hildegard Sonnbichler (gespielt von Antje Hagen).“ Die „Sturm der Liebe“-Episode mit Vanessa Mai als Gaststar wird voraussichtlich bereits am 19. Juni im Ersten ausgestrahlt.