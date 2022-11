Termin steht: Vanessa Mai feiert „Wolkenfrei“-Comeback in „Giovanni Zarrella Show“

Vanessa Mai bringt ihre Schlager-Band „Wolkenfrei“ zurück. Bei Giovanni Zarrella im ZDF will sie die erste Single nach dem Comeback präsentieren. (Fotomontage) © IMAGO / Coldrey & IMAGO / Bildagentur Monn

Vanessa Mai bringt ihre Schlager-Band „Wolkenfrei“ zurück. Bei Giovanni Zarrella im ZDF will sie die erste Single nach dem Comeback präsentieren.

Offenburg – Da hatte Vanessa Mai (30) aber eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans parat! Die beliebte Schlagersängerin hat nämlich bekannt gegeben, dass sie wieder mit ihrer ehemaligen Band „Wolkenfrei“ im Studio war. Bis etwa 2015 war Vanessa meist ausschließlich als Frontsängerin der Schlager-Kombo unterwegs. Danach trat sie zeitweise als „Wolkenfrei-Star Vanessa Mai“ auf, bevor sie den Namenszusatz endgültig ablegte. Jetzt kündigte die „Wolke 7“-Interpretin jedoch das Comeback der Erfolgsband an!

Schon bald soll es nämlich ein neues Studioalbum der Marke „Wolkenfrei“ geben. Das verriet Vanessa Mai bei ihrem letzten Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“. Und wie sie im gleichen Atemzug bekannt gab, wird die Gruppe ihre erste Single-Auskopplung ebenfalls in der ZDF-Sendung präsentieren. „Wo sollte ich es gerner vorstellen als bei dir?“, erklärte Vanessa während der Show gegenüber Gastgeber Giovanni Zarrella (44).

Vanessa Mai steht demnächst mit „Wolkenfrei“ bei Giovanni Zarrella auf der Bühne

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, soll der Song „Zurück ins Zauberland“ in der nächsten Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ am 25. Februar 2023 vorgestellt werden. Dass Vanessa Mai sich dazu entschlossen hat, das Comeback ihrer Band „Wolkenfrei“ genau in dieser Schlagershow zu feiern, ist keine Überraschung. Immerhin drückte sie bereits mehrfach ihre Enttäuschung über die Organisation der Konkurrenzsendungen mit Florian Silbereisen (41) im Ersten aus.