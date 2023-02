Brustimplantat geplatzt: Vanessa Mariposa fällt beim Turmspringen aus

Reality-TV-Star Vanessa Mariposa wird nicht beim „RTL Turmspringen“ mitmachen. Die Influencerin verletzte sich beim Training - ihr Brustimplantat ist gerissen.

Das war’s für Vanessa Mariposa (30): Die Reality-TV-Darstellerin muss ihren geplanten Auftritt beim „RTL Turmspringen“ absagen. Das Turnier ist bekanntlich nichts für zart besaitete Gemüter und sorgte bereits letztes Jahr dafür, dass sich zahlreiche Teilnehmer verletzten. Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (54) zog sich sogar einen Hodenanriss beim Training zu.

Bereits im Vorfeld der Ausstrahlung hat es nun den nächsten Star erwischt: Vanessa Mariposa hat sich fies verletzt und wird sich die Sendung daher vom Sofa aus ansehen. „Hier sind überall blaue Flecken und Blutergüsse, mein Beckenknochen ist geprellt, meine Lippe ist aufgeschlagen, meine Zähne tun weh, und der Verdacht besteht ja auch, dass mein Brustimplantat gerissen ist“, zählte die Influencerin im RTL-Interview ihre Beschwerden auf.

Reality-TV-Star Vanessa Mariposa wird nicht beim „RTL Turmspringen“ mitmachen. Die Influencerin verletzte sich beim Training - ihr Brustimplantat ist gerissen. © Instagram: vanessa_mariposa

Obwohl das Fitness-Model normalerweise die Sportlichkeit in Person ist, wurde sie einfach nicht mit dem Turmspringen warm. „Es gibt Menschen, die dafür gemacht sind. Und ich bin dafür einfach überhaupt nicht gemacht...“, gestand sie.

Dschungelcamp-Star Gigi springt für Vanessa Mariposa ein

Auf Instagram postete Vanessa außerdem Fotos von ihren zahlreichen Blessuren. „Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es die schwierigste Show ist, bei der ich je mitgemacht hab. Ich habe das total unterschätzt“, gab die Blondine zu. Auch mental sei das Training eine große Herausforderung für sie gewesen. „Ich habe den besten Trainer, der sich so eine große Mühe gibt, doch das Springen in der Höhe ist einfach nicht meine Stärke“, räumte der TV-Star ein.

Für Vanessa Mariposa wurde bereits ein Ersatz gefunden: Dschungelcamp-Vizekönig Gigi Birofio (23) springt für die Österreicherin ein. Zusammen mit 19 weiteren Promis wagt sich der ehemalige „Ex on the Beach“-Kandidat am Freitag (10. Februar) auf das Sprungbrett und zeigt, was er drauf hat. Mit dabei sind unter anderem auch Sänger Marc Terenzi (44), Olympiasieger Fabian Hambüchen (35) und „Let‘s Dance“-Gewinner René Casselly (26).