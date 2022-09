Sommerhaus der Stars: Eric Sinderman will sich nach Würge-Vorwürfen verhaften lassen

Von: Claire Weiss

Teilen

Am Samstag, 24. September 2022 wurden heftige Vorwürfe laut. Eric Sindermann soll (inzwischen Ex-) Freundin Katha im „Sommerhaus der Stars“ gewürgt haben. Nun macht der Reality-Star ein Versprechen und würde sich sogar selbst verhaften lassen.

Bocholt - In der sechsten Folge „Sommerhaus der Stars“ trennten sich Eric Sindermann und Katharina Hambuechen vor den Kameras. Von Sekunde eins an hatte sich das Paar in der RTL-Sendung gezofft. Schließlich zogen sie den Schlussstrich und verließen die restlichen Promis freiwillig.

Harte Vorwürfe: Eric Sindermann soll Katha im Sommerhaus gewürgt haben

Das ist zumindest die offizielle Version - so, wie es im TV ausgestrahlt wurde. Doch am Wochenende wurden plötzlich Vorwürfe laut: Eric Sindermann soll seine damalige Freundin im „Sommerhaus der Stars“ gewürgt haben. Die Produktionsfirma soll den beiden dann ans Herz gelegt haben, sich zu trennen und die Show zu verlassen.

Eric Sindermann wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Das habe ich nicht verdient!“ © Instagram/Eric Sindermann

Die Schlagzeilen sind an Eric Sindermann natürlich nicht unbemerkt vorbeigegangen. Noch am Samstag dementierte er, seine Freundin gewürgt zu haben. Und auch RTL machte eine öffentliches, wenn auch knappes Statement und sagte: „Da ist nichts dran.“

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert)

Eric Sindermann ist sich seiner Unschuld sicher

Doch die Presseberichte um einen angeblichen gewalttätigen Übergriff wollen schier nicht abnehmen. Deshalb wendet sich Eric Sindermann nun erneut an seine Fans und verspricht: „Wenn es ein Video geben sollte im „Sommerhaus der Stars“, wo ich Katha gewürgt habe, dann machen wir Folgendes: dann gehe ich freiwillig 15 Jahre in den Knast!“ Er verlinkte sogar die Berliner Polizei und forderte sie dazu auf, ihn jederzeit abzuholen.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Sogar auf eine Gerichtsverhandlung wolle der Realitystar verzichten - es sei denn, sie finde bei Richterin Barbara Salesch statt, sodass er noch mal im TV landet! Eric Sindermann scheint ohne Zweifel, wenn er sagt: „Es wird nichts zu finden sein, ich habe nichts gemacht!“ Eric Sindermann ist nicht der einzige, der sich im TV streitet. Die Sommerhaus-Zuschauer sind entsetzt, wie Patrick seine Antonia fertig macht: „So einen Freund braucht keine Frau“. Verwendete Quellen: Instagram/Eric SIndermann, bild.de