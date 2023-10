Abschied nach 14 Jahren: „SOKO“-Star verlässt die ZDF-Serie

Stefan Jürgens verabschiedet sich bald von seiner Rolle als Major Carl Ribarski. Der Schauspieler ist für drei letzte Folgen in der ZDF-Krimiserie „SOKO Wien“ zu sehen.

Wien – Stefan Jürgens (60) verabschiedet sich von der Krimi-Erfolgsshow „SOKO Wien“. Seine Rolle Major Carl Ribarski wird nach 14 Jahren den Dienst quittieren und das letzte Mal in der Folge „Grenzen“ zu sehen sein, die am 20. Oktober im ZDF ausgestrahlt wird. An diesem Freitag, 6. Oktober startet die 17. Staffel der Krimiserie. Die neuen Folgen sind immer freitags um 18 Uhr zu sehen.

Letzte „SOKO Wien“-Folge mit Stefan Jürgens: Darum gehts

In seinem letzten Fall bekommt es Ribarski mit dem Bandenchef Moser zu tun, der endlich festgenommen werden soll. Dieser lässt allerdings den Sohn von Justizbeamten Pichler entführen, damit Pichler den Zeugen Gio umbringt. Weil die Befragungen bei Moser ins Leere laufen, versucht das Team ihn glauben zu lassen, dass Pichler Gio getötet hat.



Moser durchschaut den Plan und Carl Ribarski verliert die Fassung. Er will mit Gewalt Moser und dessen Sohn dazu bringen, Lucas Versteck preiszugeben. Da der Major bei dem Fall die Nerven verloren hat, zieht er für sich Konsequenzen.

Ludwig Pichler (Fabian Schiffkorn, M. hinten) hat Gio Egger (Enzo Gaier, liegend) zum Fake niedergeschossen, so dass Moser es bemerkt. (vorne links: Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren), vorne rechts: Max Herzog (Martin Gruber) mittig: Major Carl Ribarski (Stefan Jürgens), liegend: Gio Egger (Enzo Gaier), dahinter v.l.n.r.: Bezirksinspektor Klaus Lechner (Andreas Kiendl), Ludwig Pichler (Fabian Schiffkorn), Polizist (Komparse)). © Petro Domenigg/FILMSTILLS.AT KG

Martin Gruber wird Nachfolger von Stefan Jürgens

Kriminalhauptkommissar Max Herzog (Martin Gruber, 53) aus München tritt seine Nachfolge an. „Max ist ein sehr offener, ,blanker‘, bodenständiger Mensch – man kriegt, was man sieht“, erklärte Gruber, der von 2009 bis 2014 in der ZDF-Serie „Die Bergretter“ spielte, in einem Statement. „Er ist grundehrlich und neigt dazu, ungefiltert und rundheraus zu sagen, was er denkt.“ So fügt er sich nach der einen oder anderen Anlaufschwierigkeit gut im Team ein.

„SOKO Wien“ Drehstart: Von links: Klaus Lechner (Andreas Kiendl), Carl Ribarski (Stefan Jürgens), Dr. Henriette Wolf (Brigitte Kren), Penny Lanz (Lilian Klebow), Max Herzog (Martin Gruber) © ZDF/Petro Domenigg

Verwendete Quellen: ZDF, ORF, Stefanjuergens.com