Verlässt Florian Silbereisen „Das Traumschiff“? Jetzt spricht das ZDF

Von: Diane Kofer

Gerüchte machen die Runde, dass Florian Silbereisen bald als „Das Traumschiff“-Kapitän aussteigt. Jetzt bezieht das ZDF Stellung und gibt Pläne für 2024 bekannt.

Mainz – Das Jahr 2023 nähert sich dem Ende zu – und das bedeutet: Nicht mehr lange, bis es „Das Traumschiff“-Nachschub gibt. Zu Weihnachten und an Neujahr sticht die MS Amadea mit Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (42), wieder in See. Aber ist der Schlagerstar dann die letzten Male mit an Bord? Das ZDF bringt Licht ins Dunkel.

„Das Traumschiff“ bald führerlos? ZDF spricht über Florian Silbereisens Kapitänsrolle

Gerade gab es spannende Nachrichten aus dem „Das Traumschiff“-Universum. Das ZDF bestätigte, dass sich Cathy Hummels (35) eine Rolle in der beliebten Filmreihe sichern konnte – und mit Florian Silbereisen in die Weltmeere aufbrechen wird. Was viele Fans aber beunruhigt: Schon zuvor machten Gerüchte die Runde, dass die Macher bald Ausschau nach einem neuen TV-Kapitän halten müssen. Insider hatten behauptet, dass Florian Silbereisen nach der 100. Folge kommendes Jahr seinen Abschied verkünden wird. Aber was ist wirklich dran an den Spekulationen?

Wie das ZDF gegenüber dem Portal Schlager.de bestätigt, gehört der Entertainer auch zukünftig zum „Das Traumschiff“-Cast. „Florian Silbereisen wird bei den neuen ‚Traumschiff‘-Folgen 2023/2024 als Kapitän Max Parger zu sehen sein“, heißt es in dem Statement. Zudem wird es wohl auch danach noch weitergehen – denn der Sender betonte noch: „Auch für die geplanten Dreharbeiten 2024 steht er dem ZDF zur Verfügung.“

Zusatzfolge Das ZDF sorgte für eine kleine Überraschung. Die Sendetermine von „Das Traumschiff“ sind in der Regel auf Neujahr, Ostern und Weihnachten beschränkt. „Das Traumschiff: Walvis Bay“ wird aber schon am 26. November über die TV-Bildschirme flimmern – am Sonntag nach Thomas Gottschalks (73) finaler „Wetten, dass ..?“-Moderation.

„Kreuzfahrt ins Glück“: Florian Silbereisens Zukunft im „Traumschiff“-Ableger ungewiss

Sieht also ganz so aus, als würde der TV-Star auch für Folgen nach 2024 eingeplant sein – immerhin finden die Dreharbeiten – zumindest für die Neujahrsfolge – im Vorjahr statt. Was allerdings noch nicht klar ist: Wird der Kapitän auch im Ableger „Kreuzfahrt ins Glück“ zu sehen sein? Dort hat der Schiffsführer stets die ehrenhafte Aufgabe, Paare an Bord der MS Amadea zu vermählen und in ihre Flitterwochen zu schippern.

Gerüchten zufolge soll Florian Silbereisen bald seinen Ausstieg bei „Das Traumschiff“ verkünden. Das ZDF meldete sich jetzt zu Wort. © Screenshot: „Das Traumschiff“/ ZDF

Wie Schlager.de berichtet, habe man beim ZDF nicht direkt auf diese Frage reagiert. Es wurde lediglich betont, dass Florian Silbereisen mindestens bis Ende 2024 fürs ZDF vor der Kamera stehen wird. Ob grundsätzlich längerfristig und auch nach möglichen Ausstiegen an dem Format festgehalten wird, ist nicht bekannt. Eine Wunschkandidatin für eine „Traumschiff“-Rolle beim ZDF ist Barbara Schöneberger (49). Verwendete Quellen: Schlager.de